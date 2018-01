Ein gelungener Saisonstart für das DNA Nordic Team

EIDENBERG. Die Hobby-Langläufer des Mühlviertler DNA Nordic Teams eroberten zum Jahresbeginn mehrere Stockerlplätze

Das DNA-Langlauf-Team (privat) Bild: (privat)

Als ambitionierte Hobbysportler haben die Langläufer des DANN Nordic Teams die ersten Tage des Jahres genutzt, um gleich an mehreren Wettkämpfen an den Start zu gehen. So stand etwa zum Jahreswechsel ein 8 km Skatingbewerb im bayrischen Frauenau auf dem Programm. Sämtliche DNA-Sportler schafften in ihren jeweiligen Klassen den Sprung auf das Podest, Klassensiege gab es für Ewald Eder und Christian Starlinger.

Am Dreikönigstag war dann der Blaa Alm Lauf in der Steiermark der Prüfstein für die Sportler um Teamchef Josef Hofstätter und Sponsor Peter Möllinger. Über die Distanz von 21 km Skating gab es einen zweiten Gesamtrang für den bayrischen Team-Neuling Kathe Weber sowie einen dritten Klassenrang für Gerhard Enzenhofer und Maria Reitinger. Gesamtrang zwei erliefen Gertraud Enzenhofer und Peter Möllinger auf der 7 Kilometer Skating-Distanz. Im 14 Kilometer Klassik-Lauf eroberte Christian Starlinger einen Klassensieg. Weitere Podestplätze errangen Fabian Schilay, Ewald Eder und Josef Hofstätter.

