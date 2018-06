Ein einziger Punkt reicht St. Martin für die Rückkehr

MÜHLVIERTEL. St. Martins Fußballer stehen vor dem sofortigen Wiederaufstieg in die OÖ-Liga. Ein Zähler fehlt noch.

Die Union St. Martin hat gute Karten, nach einem Jahr Pause wieder in die Oberösterreich-Liga zurückzukehren. Bild: pirkes

"Wir müssen an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen", sagt St. Martins Trainer Josef Ganser vor dem entscheidenden letzten Saisonspiel in Pregarten. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden kann der aktuelle Tabellenzweite die Rückkehr in Oberösterreichs höchste Spielklasse fixieren. Dass der neue Meister Pregarten nicht mehr voll konzentriert sein könnte, glaubt Ganser nicht. "Ich erwarte einen sehr starken Gegner, der sich ordentlich von seinen Fans verabschieden will." Auf die Relegation hofft noch der SV Freistadt, ist dabei aber auf fremde Hilfe angewiesen. Die Freistädter müssen morgen gegen Dietach gewinnen und benötigen zudem Schützenhilfe von Gallneukirchen im Spiel gegen Sierning.

In der Bezirksliga Nord gibt es morgen einen Dreikampf um den Relegationsplatz: Bad Leonfelden, Julbach und Putzleinsdorf rittern um Platz zwei. Trotz der klaren 1:5-Niederlage gegen Hofkirchen vergangenes Wochenende liegt Bad Leonfelden immer noch in der "Pole-Position". Die Kurstädter haben einen Punkt Vorsprung auf Julbach und Putzleinsdorf. Bad Leonfelden spielt morgen bei den Blau-Weiß-Linz-Amateuren, Putzleinsdorfs Kicker in Ottensheim. Auf ihre Heimstärke bauen kann Julbach im Duell mit Hellmonsödt.

Spannung in den ersten Klassen

In den ersten Klassen gibt es zwar zwei klare Favoriten auf den Meistertitel, die endgültige Entscheidung fällt aber erst am Sonntag. Eidenberg reicht in der 1. Klasse Nord ein Punkt gegen Klaffer, um den Aufstieg in die Bezirksliga klar zu machen. Dahinter lauern Arnreit, Oepping und Peilstein.

In der 1. Klasse Nordost geht der SC St. Valentin mit einem Punkt Vorsprung auf Königswiesen in die letzte Runde. Die Niederösterreicher gastieren am Sonntag um 17 Uhr in Pabneukirchen, während Königswiesen im Parallelspiel den Tabellenvorletzten aus Mitterkirchen empfängt.

