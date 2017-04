Ein Fußball-Fest für Bad Leonfelden

MÜHLVIERTEL. Der Bezirksligist trifft morgen im Traditionsduell auf die Union Vorderweißenbach.

Beim Lokalderby wird um jeden Ball gekämpft. Bild: beha

Mehr als tausend Zuschauer waren beim ersten Aufeinandertreffen nach zehn Jahren im Herbst zum Lokalderby gegen Bad Leonfelden nach Vorderweißenbach gepilgert. Morgen um 17 Uhr steigt in der Kurstadt das Rückspiel. Dieses Mal wird der Bad Leonfeldner Sportplatz aus allen Nähten platzen. "Neben der Tribüne werden die Zuschauer auch auf der Laufbahn Platz finden", sagt Bad Leonfeldens Trainer Gerhard Meindl. Seine Mannschaft würde im Kampf um den Klassenerhalt gerne Punkte im Lokalduell mitnehmen. "Das Derby ist natürlich etwas Besonderes, aber die nächsten beiden Spiele gegen Wartberg und Putzleinsdorf sind fast noch wichtiger", blickt Meindl schon auf die direkten Duelle im Abstiegskampf voraus. Dass der Aufsteiger gegen Vorderweißenbach bestehen kann, hat das Hinspiel gezeigt. Erst in der Nachspielzeit kassierte Bad Leonfelden den Ausgleichstreffer zum 2:2. Leicht wird es im Rückspiel freilich nicht: Vorderweißenbach kommt nach zwei Siegen mit viel Selbstvertrauen in die Kurstadt.

Neben dem Derby gibt es in der Bezirksliga Nord morgen noch zwei weitere Spitzenduelle zu sehen. Der Tabellenzweite Lembach geht, gestärkt durch den 5:0-Kantersieg in Putzleinsdorf, in das Spiel gegen den Tabellenvierten aus St. Oswald bei Freistadt. Ebenfalls Spannung verspricht die Partie von Hellmonsödt gegen Blau-Weiß Linz 1b.

In der Landesliga Ost hat die ASKÖ Pregarten am Mittwoch beim 1:0 im Nachtragsspiel gegen Admira endlich die ersten Punkte im Frühjahr eingefahren. Morgen wartet mit Titelkandidat St. Valentin schon die nächste Hürde. "Die Partie gegen St. Valentin ist immer ein Höhepunkt. Wir werden alles reinlegen, um zu punkten", sagt Pregartens Trainer Wolfgang Gruber. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Union Katsdorf beim Auswärtssspiel gegen Doppl/Hart gefordert. Die Rößl-Elf hat nur mehr zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema