Ein Freistädter kehrt zurück

FREISTADT. Bild des gebürtigen Freistädters Karl Kronberger fand den Weg zurück von München in das hiesige Schlossmuseum

Peter Knoll und Fritz Fellner mit dem Kronberger-Bild. Bild: Erwin Pramhofer

Ehrfürchtig hat Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer das Öl-Gemälde an den Obmann des Schlossmuseums-Vereins, Peter Knoll, und den Ausstellungs-Kustos Fritz Fellner überreicht. Der Münchner Anwalt Werner Frömming wurde nämlich bei der Bürgermeisterin vorstellig, um das Bild des renommierten Malers Karl Kronberger (1841 in Freistadt geboren, 1921 in München verstorben) der Heimatstadt des Künstlers zu übergeben. Als Dauerleihgabe sei das Bildnis einer Gerichtsverhandlung nun im Schlossmuseum zu sehen, so Vereins-Obmann Knoll, der bei dieser Gelegenheit im Rahmen der Vollversammlung des Vereins samt seinem engagierten Team wiedergewählt wurde.

Der interimistische Leiter des Linzer Schlossmuseums, Bernhard Prokesch, und die dort neue Verantwortliche für Volkskunde, Thekla Weißengruber, waren die Ehrengäste der Vereinsversammlung, und Knoll wie Fellner durften sich mit der Präsentation des Ausstellungsprogrammes 2018 doch wieder finanzielle Unterstützung aus der Landeshauptstadt erhoffen. Schließlich ist das Freistädter Schlossmuseum ein Teil des Linzer Museums und ist daher auf Fördergelder aus Linz angewiesen. Die Bürgermeisterin, Kulturstadtrat Klaus Elmecker, Ehrenobmann Emil Vierhauser sowie die zur Bildüberreichung versammelten Gäste staunten, als sie hörten, dass das Freistädter Museum monatlich mehr als 4.000 Euro Miete an die Bundesimmobiliengesellschaft zahlen muss: „Dass musst du als Verein mit deinen Ausstellungen einmal erwirtschaften“, erhofft sich Ausstellungs-Kustor Fritz Fellner doch einige Besucher bei den im kommenden Jahr angesetzten Sonderschauen.

Ab 14. April widmet sich das Schlossmuseum ganz und gar dem Jubiläumsjahr 2018, wobei natürlich das Thema der Grenze im Mühlviertel dominiert. Die Ausstellung „Das Jahr 1989 – Die samtene Revolution“ ist daher auch bis 12. April 2019 zu sehen.

Öffnungszeiten und Informationen zu den Ausstellungen: www.museum-freistadt.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema