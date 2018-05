Ein Freistädter Original ist nicht mehr

FREISTADT. Der beliebte Gastwirt Wolfgang Seidel ist am Sonntag völlig überraschend im 48. Lebensjahr verstorben.

Zahlreiche Kerzen vor dem „Kupferdachl“ erinnern an den verstorbenen Wolfgang Seidel. Bild: Pramhofer

Am vergangenen Freitag hat Wolfgang Seidel, beliebter Wirt des „Kupferdachl“ in der Freistädter Zemannstrasse, die Gäste zur Eröffnung der diesjährigen „Frischemarkt“-Saison am Hauptplatz noch mit seinen legendären Riesenschnitzeln verwöhnt. Samstagabend war er noch länger mit Freunden unterwegs, am Sonntag verbreitete sich die traurige Nachricht wie ein Lauffeuer durch die Bezirkshauptstadt: „Der Seidl Wolfi ist tot!“

Als er Freunden in einem Lokal über ein Stechen in der Brust klagte, brachten ihn diese umgehend in das LKH Freistadt. Nach ersten Untersuchungen schien es ihm bereits wieder besser zu gehen. Um 6.30 Uhr früh jedoch erlitt Seidl einen tödlichen Herzinfarkt. Auch die sofort eingeleitete viertelstündige Reanimation konnte ihn nicht mehr retten.

Seidl, der am 24. November seinen 48. Geburtstag gefeiert hätte, galt in Freistadt und darüber hinaus als liebenswertes und stets hilfsbereites Original. Jeder, der ihn kannte, wusste um den sensiblen Kern des stattlichen Mannes mit der berühmten Glatze. Nach dem Besuch des Marianums und der Landwirtschaftsschule in Freistadt bewirtschaftete Seidl eine Zeit lang die Haidler-Alm, wo er zahlreiche Tiere hielt. In dieser Zeit gehörte er mit seiner Pferdekutsche zum Stadtbild. Kindern überließ er gar vorübergehend Schafe für den eigenen Garten.

Als Mitarbeiter im Gemeindebauhof half er überall mehr als er musste. Für eine Silvesterfeier konnte man beim „Wolfi“ auch am 31.12. nachmittags noch eine Feuertonne auftreiben. Als für das „Kupferdachl“ ein neuer Wirt gesucht wurde, erfüllte er sich einen Traum. Mit der gleichen Leidenschaft, die man bei ihm als Jäger kannte, war er für seine Gäste da. Zahlreiche Kerzen, die bereits am Sonntagnachmittag vor seinem Lokal aufgestellt wurden, zeugen von der Beliebtheit des Verstorbenen, um den nicht nur die Mutter und die Schwestern trauern.

