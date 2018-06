Ein Fest der Lebensfreude und erstklassiger Blasmusik

TRAGWEIN. 1400 Musikerinnen und Musiker traten am Samstag bei der Marschwertung auf der Sportanlage Tragwein an.

Ein Fest der Blasmusik zelebrierten am Samstag 32 Musikkapellen aus Freistadt und seinen Nachbarbezirken beim Bezirksmusikfest mit Marschbewertung. 1400 Musikerinnen und Musiker zeigten auf der Sportanlage Tragwein, dass Blasmusik hierzulande die Massen mobilisiert. Eine voll besetzte Tribüne und großartige Stimmung in der angrenzenden Norbert-Eder-Halle zeugten von der großen Begeisterung, die in der Freistädter Blasmusik-Familie herrscht.

Die auf dem Rasen gezeigten Leistungen wurden von der Jury mit durchwegs guten Noten belohnt: Für 27 Musikkapellen gab es einen „ausgezeichneten Erfolg“, fünf erreichten immerhin ein „sehr gut“. Davon zeigte sich auch der Bezirksobmann des Blasmusikverbands Freistadt, Franz Jungwirth, beeindruckt: „Großes Kompliment an alle Teilnehmer. Es war ein herausragendes Fest. Man sieht, wie breit die Blasmusik im Bezirk aufgestellt ist. Das liegt an der herausragenden Arbeit in den Vereinen und der guten Kooperation mit den Musikschulen.“

Den Spitzenwert des Tages gab es für den Musikverein Neumarkt im Mühlkreis mit Stabführer Alois Rudlstorfer: Mit einem sauber marschierten Programm in der Stufe E sowie dem Showteil „Vom Marsch über Walzer zum Pop“ heimsten die Neumarkter 94,05 Punkte ein.

Eine Auszeichnung verdienten sich auf jeden Fall auch die rund 300 freiwilligen Helferinnen und Helfer aus 20 Tragweiner Vereinen, die – vom Lotsendienst bis zum Abwasch in der Festhalle – die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Bewertet wurden die Kapellen heuer übrigens nicht nur von drei, sondern gleich von sechs Juroren. Denn als Probelauf für ein neues Wertungssystem warfen neben den drei Tagesbewertern auch Bundesstabführer Gerhard Imre sowie die Landesstabführer aus Tirol und dem Burgenland einen kritischen Blick auf die teilnehmenden Kapellen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Musikverein Arbesbach D 87,58 sehr gut Musikverein Bad Zell E 90,35 ausgezeichnet Stadtkapelle Freistadt E 92,00 ausgezeichnet Musikverein Grünbach D 91,17 ausgezeichnet Trachtenmusik Gutau D 91,94 ausgezeichnet Musikverein Hagenberg D 93,00 ausgezeichnet Musikverein Hirschbach D 91,64 ausgezeichnet Musikverein Kaltenberg D 90,58 ausgezeichnet Musikverein Kefermarkt D 90,70 ausgezeichnet Marktmusik Königswiesen D 92,11 ausgezeichnet Trachtenmusik Lasberg D 91,74 ausgezeichnet Musikverein Leopoldschlag D 94,00 ausgezeichnet Musikverein Liebenau D 90,94 ausgezeichnet Musikverein Mardetschlag D 90,11 ausgezeichnet Musikverein Mönchdorf D 92,11 ausgezeichnet Musikverein Neumarkt/Mkr. E 94,05 ausgezeichnet Musikverein Pierbach D 91,00 ausgezeichnet Musikverein Pregarten D 90,70 ausgezeichnet Musikverein Rainbach/Mkr. E 92,55 ausgezeichnet Musikverein St. Leonhard/Fr. D 89,76 sehr gut Musikverein St. Oswald/FR. E 90,55 ausgezeichnet Musikverein Sandl D 89,82 sehr gut Musikverein Schönau D 93,35 ausgezeichnet Musikverein Schwertberg E 93,05 ausgezeichnet Musikverein Tragwein E 93,30 ausgezeichnet Musikverein Unterweißenbach D 92,17 ausgezeichnet Musikverein Wartberg D 91,17 ausgezeichnet Marktmusik Weitersfelden D 88,70 sehr gut Feuerwehrmusik Windhaag/Fr. D 89,88 sehr gut Marktmusik Windhaag/Fr. D 91,88 ausgezeichnet Bürgerkorpskapelle Windhaag/Perg E 92,70 ausgezeichnet Musikverein Zulissen D 90.05 ausgezeichnet

