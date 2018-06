E-Werk stand in Flammen

GUTAU. Am Dienstagabend stand in Gutau (Bezirk Freistadt) ein Netzspannwerksgebäude in Vollbrand. Insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz.

Neun Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Ein Feuer in einem E-Werk in Gutau (Bezirk Freistadt) hat Dienstagabend ein Netzspannwerksgebäude samt Schaltanlagen zerstört. Die Brandursache wurde laut Polizei zwar noch nicht offiziell geklärt, es könnte sich aber um einen Blitzschlag gehandelt haben. Denn zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ging in dem Gebiet ein heftiges Gewitter nieder.

Ein Monteur hatte gegen 18.30 Uhr Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Bevor die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beginnen konnten, musste aber erst der Strom abgeschaltet werden. Gegen 21.15 Uhr hieß es "Brand aus". Personen und umliegende Gebäude waren laut Polizei nicht gefährdet.

