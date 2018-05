Drittes Gesundheitszentrum des Landes in Haslach eröffnet

HASLACH. Seit Jahresbeginn ist das Haslacher Gesundheitszentrum in Betrieb – dort gibt es mehr als nur Hausärzte.

Erwin Rebhandl bekam für sein Engagement die Goldene Ehrennadel. Bild: (Hanner)

Im Haslacher Gesundheitszentrum finden die Patienten mehr als nur ihre Hausärzte. Hinter dem Titel "Hausarztmedizin Plus" verbirgt sich nämlich eine ganze Menge. Was vor einem Jahr mit dem offiziellen Spatenstich begonnen hat, wurde nun mit der offiziellen Eröffnungsfeier vollendet. Neben drei Praktischen Ärzten sind dort, im ehemaligen Webereimuseum am Kirchenplatz, verschiedene Vertreter medizinischer Berufe untergebracht: Diätologie, Ergotherapie, Gesprächstherapie, eine Hebamme, Logopädie, Physiotherapie und Sozialarbeit. Das Einzugsgebiet erstreckt sich neben Haslach auch über die Gemeinden Lichtenau, St. Oswald und St. Stefan.

"Hier bei uns wird gezeigt, wie es gehen kann. Die Investitionssumme von zwei Millionen Euro ist auch eine nachhaltige Investition in die Belebung und Aufwertung des Ortskernes", ist Bürgermeister Dominik Reisinger (SP) sicher. Treibende Kraft hinter dem Projekt war der Haslacher Gemeindearzt Erwin Rebhandl. "Mir war klar, dass die Nachfolgefrage vielleicht einmal schwierig sein würde. Mit so einem Projekt aber gewinnt man junge Kollegen." In diesem Fall Thomas Peinbauer und Samy Zogholy. Bis 2021 sollen in OÖ zwölf Primärversorgungszentren entstehen.

Zum Abschluss der Eröffnungsfeier verliehen die Vertreter der Marktgemeinde Haslach die Goldene Ehrennadel an den Projektinitiator Erwin Rebhandl. Er versprach: "Auch wenn ich am 1. August als Gemeindearzt in Pension gehen werde, dem Gesundheitszentrum werde ich noch einige Jahre mehr erhalten bleiben."

