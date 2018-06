Donaubrücke Mauthausen: Fahrplan für Landtagsbeschlüsse fixiert

MAUTHAUSEN. Brückenprojekt soll nächste Woche im Landtag fixiert werden. Die erste von insgesamt zehn Wochenend-Sperren wegen Sanierung tritt am 7. Juli in Kraft.

Ab 7. Juli wird die Donaubrücke wegen Sanierungsarbeiten an zehn Wochenenden gesperrt. Bild: Volker Weihbold

MAUTHAUSEN. Nach der erfolgten Einigung der beiden Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner über den Bau einer neuen Donaubrücke Mauthausen bei Mauthausen ab dem Jahr 2024 stimmten nun die Landtagspräsidenten der Bundesländer Ober- und Niederösterreich, Viktor Sigl und Karl Wilfing im Rahmen der Landtagspräsidentenkonferenz in Bad Aussee den Fahrplan für die dazu erforderlichen Landtagsbeschlüsse ab.

„Wir werden alles daran setzen, dass die notwendigen Grundsatzbeschlüsse so rasch als möglich gefasst werden“, äußerten sich Sigl und Wilfing nach dem Treffen. Im Oberösterreichischen Landtag wurde die entsprechende Regierungsvorlage von Landtagspräsident Sigl an den zuständigen Infrastrukturausschuss zugewiesen. Dieser wird in seiner heutigen Sitzung darüber beraten. „Der Landtagsbeschluss kann dann bereits in der Sitzung am Donnerstag nächster Woche gefasst werden“, kündigt Sigl an. In Niederösterreich wird die Regierungsvorlage für das Projekt Donaubrücke Mauthausen dem Wirtschafts- und Finanzausschuss zugewiesen. Ziel ist es hier, die Basis für eine Beschlussfassung für die Landtagssitzung vom 20. September zu schaffen.

Derzeit umfassen die Planungsschritte für die 125 Millionen Euro schwere Investition die gemeinsame Verkehrsuntersuchung mit Verkehrszählungen sowie die Festlegung der detaillierten Linienführung. Auf dieser Basis wird in Oberösterreich anschließend die Trassenverordnung nach dem Oö. Straßengesetz erlassen. Parallel dazu erfolgen die notwendigen Umweltuntersuchungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die voraussichtlich ab dem Jahr 2021 in einem sogenannten „konzentrierten Genehmigungsverfahren“ begonnen wird. Das heißt, gleichzeitig mit der UVP werden auch alle weiteren Genehmigungsverfahren (Wasserrecht, Forstrecht, Naturschutzgesetze, Denkmalschutzgesetz, Starkstromwegegesetz, Schifffahrtsgesetz) abgehandelt. Sowohl Sigl als auch Wilfing betonten bei ihrem Treffen im Ausseerland, sich für eine rasche Abwicklung aller notwendigen Verfahren stark machen zu wollen.

Sanierung ab nächster Woche

Bereits ab kommender Woche wird die bisherige Donaubrücke wegen umfassender Sanierungsarbeiten an voraussichtlich zehn Wochenenden für den Verkehr gesperrt. Die Sperren dauern jeweils von Samstag, 19 Uhr, bis Montag 4 Uhr früh. Die erste Sperre ist für 7. bis 9. Juli angesetzt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Donaubrücken in Linz und Grein umgeleitet. Für Radfahrer und Fußgänger bleibt die Brücke auch während der Bauarbeiten benutzbar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema