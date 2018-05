Diese Duos sind unzertrennlich

SCHWERTBERG. Tanzaufführung „Nimm 2“ im Festsaal der LMS Schwertberg.

A-Hörnchen und B-Hörnchen machen sich schon auf ihre Auftritte in Schwertberg bereit. Bild: LMS Perg

Hanni und Nanni, A-Hörnchen und B-Hörnchen, Dick und Doof, Bernhard und Bianca: All diese unzertrennlichen Duos und noch einiges mehr bringen die Schülerinnen und Schüler an der LMS Perg/Schwertberg am Mittwoch und Donnerstag auf die Bühne des Schwertberger Musikschulsaals. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. zur Schlussaufführung mit dem Motto „NIMM 2“. Die Tanzschüler unter der Leitung von Katharina Wögerer sowie „Smash The Limit“ zeigen wie jedes Jahr kreative Ideen und schwungvolle Choreografien. Der Eintritt ist frei.

