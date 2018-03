Die „Marie 2018“ geht an das Förderzentrum Waldhausen

WALDHAUSEN. Die SPÖ-Frauen im Bezirk Perg überreichten am Montagabend den Sozialpreis „Marie“ an das Förderzentrum und den Elternverein Waldhausen.

Elternvereinsobfrau Maria Klammer, Sabine Schatz, Förderzentrum-Leiterin Gabriele Sebökne-Szabo, Landesrätin Birgit Gerstorfer Bild: SPÖ Perg

Den Abend-Empfang anlässlich der Präsentation des aktuellen Frauen-Ratgebers „Marie“ nutzten die SPÖ Frauen im Bezirk Perg am Montag, um den gleichnamigen Sozialpreis an das Förderzentrum und den Elternverein Waldhausen zu überreichen. Der Anerkennungspreis soll Initiativen vor den Vorhang holen, die Frauen entlasten. Genau das geschehe im Förderzentrum Waldhausen, sagte die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende, Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz: „Die Eltern von behinderten Kindern werden durch die Betreuung im Förderzentrum entlastet, das betrifft vor allem Mütter, die die Erziehungs- und Pflegearbeit der Kinder hauptverantwortlich übernehmen.“ Auch das Engagement des Elternvereins unter der Leitung von Maria Klammer dürfe dabei nicht unerwähnt bleiben.Überreicht hat Sabine Schatz den Anerkennungspreis Marie gemeinsam mit Landesrätin Birgit Gerstorfer an die Leiterin des Förderzentrums, Gabriele Sebökne-Szabo, und die Vorsitzende des Elternvereins, Maria Klammer.

Beim Marie-Empfang im Gasthaus Reutner präsentierten die SPÖ Frauen zudem den beliebten Frauenratgeber Marie. Mehr als 50 Frauen und Männer waren der Einladung nach Waldhausen gefolgt. „Mit dem Marie-Empfang starten wir die Ausgabe des neuen Frauenratgebers, der ab heuer in einer zweijährigen Ausgabe erscheinen wird, an Frauen und Beratungsstellen im Bezirk“, sagte Sabine Schatz. „Oftmals ist schon alleine das Wissen um ein Recht hilfreich. Wir wollen Frauen unterstützen, um zu ihrem Recht zu kommen, denn dass es in der Gesellschaft nach wie vor Benachteiligungen gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn Frauen im Bezirk Perg im Jahr um 14.529 Euro weniger verdienen als Männer, ist das, als ob uns jedes Jahr ein Kleinwagen gestohlen wird.“ Deshalb sei auch die Unterstützung des Frauenvolksbegehrens ungemein wichtig. Die Marie kann kostenlos im SPÖ-Bezirkssekretariat unter 05/772625-0 bestellt werden.

