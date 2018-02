"Die gestandenen Wirte leisten gute Arbeit, aber..."

In diesem Satz steckt viel Interessantes:

"Die Arbeiterkammer Rohrbach ging vor Gericht und erwirkte ein Säumnisurteil. Bezahlt wurde nicht. Erst mit einer Fahrnisexekution konnte das Geld für den Koch hereingebracht werden. Darauf musste dieser mehr als ein Jahr lang warten."

Der Gastronom war bereits zahlungsunfähig. Einen Konkursantrag wollte die AK nicht stellen, müsste sie dafür 5000 Euro aufbringen. Man musste warten, bis einer eingebracht wurde. Erst dann konnte das Geld vom Entgeltfortzahlungsfonds an den Dienstnehmer ausbezahlt werden. Das Geld vom EFZG hätte der Dienstnehmer genau so über ein Inkassobüro bekommen.



Der größte Brocken der angeblich von der AK "erstrittenen" Beträge ist Geld vom EFZG. Da wird nicht viel gestritten, das steht dem Arbeitnehmer zu und kann eben erst nach Konkurseröffnung von der AK oder jedem anderen Inkassobüro, sogar vom Dienstnehmer selber eingefordert werden. Aber es klingt sehr gut "Erstritten!"