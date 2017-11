Die Union Perg im Aufwind: Serie soll auch im Duell mit Micheldorf halten

MÜHLVIERTEL. In der Landesliga trifft der neue Tabellenführer Pregarten auf Admira Linz.

Trainer Willi Wahlmüller. Bild: (Pirkes)

"Die Mannschaft zieht voll mit, auch die Spieler aus der zweiten Reihe", ist Pergs Trainer Willi Wahlmüller mit seiner Mannschaft zufrieden. Die Ergebnisse stimmten zuletzt, die angepeilten zehn Punkte sind erreicht, die Perger seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. Morgen wartet beim Auswärtsspiel in Micheldorf ein direkter Konkurrent. "Mit einem Sieg könnten wir sie einholen und mit in den Abstiegskampf ziehen", sagt Wahlmüller. Er hat die Perger Defensive stabilisiert, ein Sorgenkind bleibt aber die Offensive. "Wir haben trotz unserer geringen Torausbeute noch das Maximum herausgeholt." Wahlmüller blickt aber auch schon in die Zukunft: "Im Winter brauchen wir dringend Verstärkungen."

Fernduelle um die Tabellenspitze

In der Landesliga Ost rittern drei Mannschaften um den Herbstmeistertitel. Die besten Karten hat dabei nach dem fulminanten 6:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Bad Schallerbach der neue Tabellenführer aus Pregarten. Der Gegner im heutigen Heimspiel ist mit Admira Linz aber kein einfacher. Der Tabellenfünfte kommt mit drei Siegen in Folge im Gepäck nach Pregarten (Anpfiff 19 Uhr). Erst morgen spielen dann die Verfolger Bad Schallerbach und St. Martin. Der Dritte St. Martin hat zwar mit vier Punkten Rückstand die schlechtesten Karten auf die Herbstmeisterschaft, will aber mit einem Sieg in Freistadt vorne dranbleiben. Ähnliches hat auch der gestürzte Spitzenreiter Schallerbach im Heimspiel gegen Katsdorf vor.

In der Bezirksliga Nord versucht Verfolger Julbach morgen gegen Schlusslicht St. Oswald bei Freistadt vorzulegen, um Druck auf Vorderweißenbach aufzubauen. Der Tabellenerste trifft am Sonntag im Schlagerspiel vor heimischem Publikum auf Wartberg. Ebenfalls noch Chancen auf die Winterkrone hat Bad Leonfelden, muss dazu aber in Hofkirchen gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

