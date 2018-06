„Die Perger haben gleich gesagt: Wir wissen, was wir tun!“

RECHBERG. SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter Clemens Klingan über 10 Jahre Kinderdorf Rechberg

SOS-Kinderdorf-Geschäftsleiter Clemens Klingan auf Besuch in Rechberg. Bild: lebe

Es sei jedes Mal wieder ein Erlebnis, nach Rechberg zum Kinderdorf zu kommen, sagt Clemens Klingan, Geschäftsleiter Nord von SOS-Kinderdorf, über jenes Dorf, das dieser Tage seinen zehnten Geburtstag feiert. „Wenn ich von Wien kommend in Ybbs von der Autobahn runter fahre und durch das Donautal herauf komme, die Burg Clam sehe und dann die Hügel hinauf nach Rechberg fahre, ist das jedes Mal ein Anblick, auf den ich mich freue.“

Diese Vorfreude gilt freilich nicht nur für die Landschaft, sondern auch auf das Team, das im Kinderdorf Rechberg lebt und arbeitet. 25 Kinder haben hier in zwei klassischen Kinderdorf-Familien und zwei sozialpädagogischen Wohngruppen ein Zuhause. „Rechberg ist eines unserer kleinsten Häuser, bietet aber dennoch eine große Vielfalt an Möglichkeiten, in denen wir die Kinder fördern und begeistern“, sagt Klingan. Ein Beispiel ist das „Haus Sonnenschein“: Diese Gruppe wurde eigens für Kinder ins Leben gerufen, die ihre leiblichen Eltern nur kurz verlassen. Ziel ist es, die Situation daheim so weit zu stabilisieren, dass die Kinder nach zwei, drei Jahren wieder bei ihren Eltern leben können. Denn für Klingan gilt nach wie vor der Grundsatz: „Der beste Platz für Kinder, um groß zu werden, ist bei den leiblichen Eltern.“

Neben der Vielfalt hebt Rechberg aber immer noch die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte aus der Familie der SOS-Kinderdörfer in Österreich heraus: Errichtet wurde die Anlage auf Initiative der Perger Wirtschaft – und zwar größtenteils mit Sachspenden und freiwilligen Arbeitsstunden. Was dann noch fehlte, wurde über Spenden abgedeckt. 550 Unternehmen und 1500 Privatspender haben den Bau letztlich ermöglicht.

Ein Zugang, dem die Kinderdof-Verantwortlichen anfangs mit etwas Skepsis begegneten. „Natürlich haben wir dieses unfassbare Angebot anfangs abgeklopft, ob es auch rechtlich, organisatorisch und finanziell Hand und Fuß hat. Aber die Perger haben uns gleich gesagt: Wir wissen schon, was wir tun!“, erinnert sich Klingan an das erste Treffen mit den Mühlviertler Wirtschaftskammer-Funktionären. Diese Handschlagqualität habe sich beim gesamten Bau fortgesetzt – und hält bis heute, wenn da und dort kleinere Ergänzungen oder Ausbesserungen notwendig sind. Viele der Unterstützer der ersten Stunde sind dem Kinderdorf immer noch freundschaftlich verbunden – und finanziell. Klingan: „Wir leben nach dem Prinzip, dass Kinder bei uns ein wenig mehr erhalten sollten als die öffentliche Sätze hergeben: mehr Pädagogik, mehr Wohnfläche, mehr Spielmöglichkeiten. Da sind wir immer noch für jede Unterstützung dankbar. Und die bekommen wir hier auch.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema