Die Mühlviertler bekommen das Feuerwehr-Gen schon mit auf die Welt

MÜHLVIERTEL. Fast 30.000 Mühlviertler sind Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr

29.173 Männer und Frauen sind Mitglied in einer der 246 Mühlviertler Feuerwehren. Das Feuerwehrwesen hat ob der Donau einen hohen Stellenwert. Die Durchdringung der Gesamtbevölkerung ist enorm hoch. Vor allem in den Bezirken Freistadt und Rohrbach. ist die Durchdringung der Gesamtbevölkerung mit FF-Mitgliedern sehr hoch. Freistadt ist mit 14,6 Prozent sogar Spitzenreiter im ganzen Land. Nur Schärding kommt mit drei Zehntel Prozentpunkten weniger knapp an Freistadt heran. Dann folgen schon fast gleichauf Rohrbach und Ried mit 11 Prozent. Das heißt, in Rohrbach ist mehr als jeder Zehnte bei einer Feuerwehr. Urfahr-Umgebung befindet sich mit 9 Prozent ebenfalls im guten vorderen Drittel der Landesstatistik gleich gefolgt von Perg mit 8,7 Prozent. Zum Vergleich: Bezirke wie Kirchdorf oder Eferding liegen bei fünf, Gmunden bei vier Prozent. In Linz-Land machen die Feuerwehrmitglieder gar nur mehr 2,3, in Linz selbst nur mehr 0,4 Prozent aus.

"Richtige Feuerwehrfamilien"

Dass sein Bezirk erneut einen Spitzenplatz in dieser Statistik einnimmt, freut vor allem Freistadts Bezirkskommandant Franz Seitz: "Bei uns ist es immer noch so, dass von fast jedem Haus zumindest einer Mitglied einer Feuerwehr ist", sagt er. Auch die klassischen Feuerwehr-Familien gibt es im Mühlviertel weit verbreitet: "Da ist der Opa bei der Feuerwehr, der Sohn wieder und vielleicht auch schon die Enkeltochter", sagt Seitz. Natürlich sei die Statistik schön, aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen: "Wir merken schon die geburtenschwachen Jahrgänge. Ich war zum Beispiel letztens bei einer Vollversammlung einer Feuerwehr, die seit 16 Jahren erstmals keine eigene Jugendgruppe stellen können, weil zwei Jugendliche fehlen." Es gebe einfach nicht mehr in jedem Dorf zehn Jugendliche, die sich in der Feuerwehr engagieren. "Wir sind wirklich sehr zufrieden, aber man muss einfach immer am Ball bleiben", sagt Seitz.

Es gibt Höhen und Tiefen

Auch Rohrbachs Bezirkskommandant Josef Bröderbauer blickt erfreut auf die Statistik, warnt aber ebenfalls vor Untätigkeit: "Ich merke bei den Feuerwehren, dass es immer Höhen und Tiefen gibt. Von alleine geht aber gar nichts", sagt er. Warum sich jemand im Feuerwehrwesen engagiert, hänge von verschiedensten Bausteinen ab. Man müsse aber kreativ sein: "Vor allem in der Jugendarbeit kooperieren viele Feuerwehren untereinander. In meiner Feuerwehr hatten wir auch schon eine Jugendgruppe mit der Nachbarwehr. Nun haben wir beide wieder eine eigenständige – so viel zum Thema Höhen und Tiefen." Oft würden sich auch durch neue handelnde Personen ungeahnte Zugänge ergeben. "Das haben wir zuletzt im Bezirk gesehen. Eine aussichtslos scheinende Suche nach einem Abschnittskommandanten hat sich zum Schluss in eine sehr gute Lösung verwandelt", sagt Bröderbauer. (fell)

