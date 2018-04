Die Königlichen gegen die Bayern – und mitten drin ein Naarner Sportfotograf

NAARN IM MACHLAND. Der NMS-Lehrer Günther Iby liefert für eine Agentur Fotos von internationalen Top-Events.

Eine Stunde vor Spielbeginn durfte Günther Iby mit dem Champions League Pokal posieren. Bild: Günther Iby

Skizirkus in Kitzbühel, Formel 1 in Spielberg und Fußball bei der Europameisterschaft in Frankreich. All diese Großveranstaltungen hat der Naarner Günther Iby hautnah miterlebt. Und zwar nicht als Fan sondern als Fotograf – ganz nah bei den Mannschaften, Autos und Ski-Helden.

Ein besonderer Höhepunkt seiner Fotografen-Karriere war für Iby der Auftrag, den er vergangenen Mittwoch abarbeitete: Er fotografierte in der Münchner Allianz-Arena das Aufeinandertreffen von Bayern München und Real Madrid im Semifinale der Uefa Champions League. „Als ich die Akkreditierung in der Tasche hatte, habe ich mich gefreut wie als kleiner Bub über die Modelleisenbahn zu Weihnachten. Eigentlich hatte ich damit nicht gerechnet, zum Zug zu kommen, denn der Medienandrang für diese Partie war enorm. Bayern München in der Champions League – und noch dazu im Halbfinale gegen Real Madrid: Da bist du am Olymp des Sportfotografen-Daseins angelangt“, sagt Iby, der die Bayern-Kicker schon öfter bei Begegnungen in der Bundesliga – unter anderem gegen Dortmund – fotografierte.

Am Vorabend des Spiels hatte Iby seine Sachen gepackt, am Mittwoch noch einmal die gesamte Ausrüstung geprüft, ehe es am Mittwochnachmittag nach München ging und dort vom Parkhaus des Stadions durch die peniblen Kontrollen zum Pressezentrum. Dann ging es auch schon darum, einen Standort am Spielfeldrand zu reservieren. „An den Plätzen bei den Cornerfahnen und in der Nähe der Trainerbänke war der Andrang von Fotografen und TV-Teams enorm. An der gegenüberliegenden Seite war es ruhiger, also habe ich eine der dortigen Positionen vorgezogen.“

Erster Höhepunkt: Das Aufwärmen der Teams. „Da saß ich auf der Real-Seite und war plötzlich von 50 Kollegen umgeben. Jedes Mal, wenn sich Cristiano Ronaldo auf uns zubewegte, ging ein Gewitter an Serienauslösungen über ihn nieder, wie ich es noch nie erlebt habe.“

Das Spiel selbst verlief für Iby besser als für die Bayern. Der Speicherchip der Kamera füllte sich mit Spielszenen. Fünf Minuten nach Spielende begann es zu regnen. Im Presszentrum genoss Iby noch ein Weißbier, bearbeitete Fotos, beschriftete sie und lud sie im Internet hoch. Auch die Pressekonferenz der Trainer ging sich noch aus und gegen 1 Uhr früh wurde die Heimfahrt angetreten. „Um halb fünf bin ich für zwei Stunden ins Bett, dann in die Schule zum Unterricht. Aber Müdigkeit kam nicht auf. Ich war noch voller Adrenalin und Glücksgefühle.“

