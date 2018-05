Die Erdbeersaison wird heuer kürzer als gewohnt, aber besonders gschmackig

NAARN IM MACHLAND. Im Machland hat die Erdbeersaison begonnen - so auch am Hof von Manuel Schickermüller.

Seit vorgestern hat Manuel Schickermüller sein Erdbeerfeld geöffnet. Bild: lebe

Um einige Tage vorverlegt haben die heimischen Gemüselandwirte den Start in die Erdbeersaison. "Eigentlich hatte ich geplant, die Felder am Ende dieser Woche zu öffnen. Aber die Sonne der vergangenen Tage hat die Beeren so schnell reifen lassen, dass ich am Pfingstmontag am Abend im Ort die Schilder aufgestellt habe, dass wir geöffnet haben", sagt Manuel Schickermüller vom "Gemüsehof Voggeneder" in Naarn.

Saisonstart vorverlegt

So kamen vorgestern bereits ab 7 Uhr morgens Erdbeer-Fans zum Hof, um die ersten Tassen mit den saftig-süßen Früchten zu füllen. "Der Reifeprozess geht heuer sehr schnell vor sich. Das heißt aber auch, dass die Saison kürzer wird als gewohnt", sagt Schickermüller. Absolut zufrieden ist der Landwirt freilich, was die Qualität der Beeren auf seinem Feld betrifft: "Süß, fruchtig, sehr gschmackig." Ein Urteil, das sich beim Besuch der Mühlviertler Nachrichten voll und ganz bestätigte.

Das hängt natürlich wesentlich vom Klima der vergangenen Wochen ab – und der Kapazität der Bewässerungsanlagen. Beim "Voggeneder" war man auf die heurige Qualität aber auch aus einem anderen Grund neugieriger als sonst: Denn der Betrieb wird gerade von konventioneller auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Er habe sich diesen Schritt wohlweislich überlegt und seit einigen Jahren penibel geplant, sagt Schickermüller: "Die Stunde der Wahrheit kommt aber bei der Ernte und bei den ersten Reaktionen der Kunden. Dann weiß man, ob alles richtig gemacht wurde."

Für die Arbeit auf dem Feld bedeutet die Umstellung vor allem: Was früher mit Herbiziden bekämpft werden durfte, muss jetzt geharkt oder per Hand ausgerissen werden. "Bei unseren Mitarbeitern hielt sich die Begeisterung über die Umstellung deshalb an manchen Tagen sehr in Grenzen, wenn es wieder einmal hieß: Hinaus aufs Feld, Unkraut jäten", plaudert Schickermüller aus dem Gemüsebauern-Alltag.

Bio heißt vor allem Handarbeit

Da machten auch die Erdbeeren keine Ausnahme: Wurde die ein Hektar große Anbaufläche früher meist um die 100 Stunden per Hand gepflegt, stehen heuer schon mehr als 600 Stunden in den Arbeitsaufzeichnungen. Schickermüller: "Ein enormer Aufwand, der sich unterm Strich aber lohnt. Nicht nur ich bin der Überzeugung, dass man die Umstellung bereits jetzt schmeckt – obwohl wir erst im kommenden Jahr als offizieller Bio-Betrieb gelistet sind, weil die Umstellung eine dreijährige Wartezeit bedingt."

Warten heißt es dann noch einmal nach dem Ende der Erdbeerzeit. Denn ein Feld kann üblicherweise nur zwei Saisonen lang für den Anbau von Erdbeeren genutzt werden. Dann benötigt der Boden eine Auszeit – sogar im für seine Fruchtbarkeit bekannten Machland. Und diese Auszeit kann dauern. Beim Voggeneder etwa zehn Jahre. Erst danach ist der Untergrund wieder fit genug, um erneut die süßen, roten Früchte sprießen zu lassen.

