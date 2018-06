Deutliches Plus in Bad Zeller Tourismus-Bilanz

BAD ZELL. Der Mühlviertler Kurort verzeichnete im ersten Quartal ein Nächtigungsplus von acht Prozent.

Über die positiven Nachrichten vom Tourismus in Bad Zell freuten sich Franz Pleimer, Hans Hinterreiter, Gerald Holzinger, Gabriele Lackner-Strauss, Hubert Tischler, Hans Holzmann, Christian Naderer und Andreas Winkelhofer. Bild: TVB Bad Zell

Eine erfreuliche Tourismusbilanz präsentierten der Tourismus-Vorsitzende Franz Pleimer und Geschäftsführer Hans Hinterreiter bei der Vollversammlung des Tourismusverbands Bad Zell. Im Jahr 2017 konnte ein Nächtigungsplus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Mit 83.460 Nächtigungen ist Bad Zell einer der größten Tourismusorte im Mühlviertel. Auch im ersten Quartal 2018 setzt sich dieser Trend fort mit einem weiteren Plus von 7%.

An die 60 Tourismusinteressenten und Vertreter des Gemeinderates verfolgten im Anschluss daran auch die Präsentation von Hans Hinterreiter und Christian Naderer über die Gründung eines großes Tourismusverbandes, der aufgrund des neuen Tourismusgesetzes notwendig wird. Im Entstehen ist ein Tourismusverband mit mehr als 30 Gemeinden – vorwiegend aus dem Bezirk Freistadt – sowie mit angrenzenden Gemeinden aus den Bezirken Perg und Urfahr/Umgebung. Der neue Verband mit dem Namen „Mühlviertler Alm – Freistadt“ wird am 1. Jänner 2020 starten und seinen Sitz in Bad Zell haben. Weitere Bürostandorte werden in Freistadt und Unterweißenbach eingerichtet. Einig waren sich die Tourismus-Verantwortlichen auch über die gemeinsamen Themen für Bad Zell: Gesundheit, Genussprodukte und Kulturhighlights sowie aktive Bewegung in der Natur.

Hochinteressant war die anschließenden Talkrunde, die mit prominenten Gästen besetzt war. Alle stimmten darin überein, dass sich der kleine, feine Kurort auf dem richtigen Weg befindet und dass die gegenseitige Wertschätzung eine unbezahlbare Tugend dieser Region ist. Allen voran LAbg. Gabriele Lackner-Strauss, Landestourismusdirektor Andreas Winkelhofer, Vorsitzender der Mühlviertler Marken GmbH Christian Naderer, Mühlviertler Alm Obmann Bgm. Hans Holzmann sowie Hausherr Bgm. Hubert Tischler. Mit großem Interesse wurden außerdem die Ausführungen von PV-Landesstellendirektor Gerald Holzinger verfolgt, der das neue Kurmodell der PV „Gesundheitsvorsorge aktiv“ vorstellte. Bad Zell ist seit 40 Jahren Partner der Penisonsversicherung und wird voraussichtlich im kommenden Jahr das neue Kurprogramm anbieten.

Foto: TV Bad Zell v.l.n.r.:

