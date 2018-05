Der Tote im See: Filmpremieren in Windhaag und Freistadt

Filmteam mit den Hauptdarstellern Maria Hofstätter und Josef Hader ist am Samstag bei Premieren vor Ort.

Maria Hofstätter ermittelt als Kommissarin Grete Öller im Mühlviertel. Bild: Lotus Film

Vor einem Jahr war Windhaag bei Freistadt Drehort für die zweite Auflage des Oberösterreichischen „Landkrimis“ mit Josef Hader, Maria Hofstätter und Erni Mangold in den Hauptrollen. Dieses Wochenende wird der fertige Film erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Sowohl im Kino Freistadt als auch auf dem Hauptplatz von Windhaag sind am Samstag, Premierenveranstaltungen angesetzt.

In Freistadt veranstaltet der Kulturverein Local-Bühne einen Filmpremierenabend mit den Schauspielern Maria Hofstätter und Josef Hader sowie Regisseur Nikolaus Leytner im Kino Freistadt. Um 19.00 und um 21.00 Uhr ist der Landkrimi hier zu sehen, im Anschluss an den Besuch bei den Vorführungen in Freistadt wird das Filmteam bei der Premiere in Windhaag zu Gast sein. Dort ist um 20 Uhr auf dem Marktplatz Windhaag eine Open-Air-Vorstellung geplant. Bei Schlechtwetter wird man in den Mehrzwecksaal übersiedeln. Eine Vorpremiere des Mühlviertelkrimis ist bereits am 31. Mai um 20.15 Uhr im Kino Freistadt angesetzt. Kartenreservierungen für diese Vorstellung sowie die beiden am 2. Juni unter www.kino-freistadt.at. Für die Premiere in Windhaag ist kein Vorverkauf und keine Reservierung vorgesehen. Einfach zeitgerecht hier sein und eventuell Sitzmöglichkeit mitbringen. Eintritt: 5 Euro.

