Der König des Gemüses regiert jetzt auch im Machland

NAARN. Der Beginn der Spargel-Ernte wird in Naarn mit einem Hoffest des Lions Clubs Perg-Machland gefeiert.

Gemüsebauer Reinhard Derntl und Spargel-Prinzessin Helene Ferstl feiern desn Saisonstart der Spargelernte in Naarn. Bild: lebe

Etwas später als sonst, aber gerade rechtzeitig zum zweiten Lions-Spargelfest recken dieser Tage auf den Feldern von Gemüsebauer Reinhard Derntl die ersten Spargelspitzen ihre Triebe in den blitzblauen Himmel des Machlands. „Der kalte März hat das Wachstum ordentlich gebremst. Aber ein spätes Jahr ist für uns Gemüsebauern oft ein gutes Jahr“, sagt der auf Gemüsebau spezialisierte Landwirt.

Dass er vor einigen Jahren das Experiment gewagt hat, neben Salat, Erdbeeren und Kartoffeln auch grünen Spargel anzubauen, sei eine goldrichtige Entscheidung gewesen, sagt Derntl: „Es ist eine perfekte Ergänzung in unserem Sortiment. Unsere Kunden in der Region sind seither so richtig auf den Geschmack gekommen.“

Wie sehr das edle Gemüse aus dem Machland geschätzt wird, zeigte sich eindrucksvoll beim ersten Spargel-Hoffest, das der Lions Club Perg-Machland vor zwei Jahren beim „Danhofer“ organisiert hatte. Hunderte Besucher bevölkerten damals das Hof-Areal im Ortszentrum von Naarn. Ein Andrang, mit dem die Organisatoren auch bei der zweiten Auflage am Sonntag, 6. Mai, hochzufrieden wären. „Der gesamte Club ist an diesem Wochenende im Einsatz, um dieses Genussfest zu einem Erlebnis für unsere Besucher zu machen“, sagt Clubpräsident Uwe Fröschl. Geboten werden dabei in erster Linie Spargelgerichte in verschiedensten Variationen, dazu Wein, Mehlspeisen und musikalische Unterhaltung kommen an diesem Tag auf den Tisch. In der Genuss-Küche arbeiten dabei die Lions-Mitglieder Hand in Hand mit dem Perger Catering-Profi Fritz Strondl und seinem Team.

Ein echter Blickfang bei diesem Fest ist Spargel-Prinzessin Helene Ferstl. Die 21-jährige Lehrerin aus Perg ist mit der Landwirtschaft bestens vertraut, wuchs sie doch auf einem Hof in Weinzierl auf. Und sie engagiert sich in der Perger Landjugend. Die Rolle der Spargel-Prinzessin – in Kooperation mit Bogart Landhaus Perg – hat sie gerne übernommen: „Das Spargel-Fest ist ein rundum sympathischer Anlass und letztendlich dient das Ganze ja auch einem guten Zweck.“ Damit hat die junge Pergerin natürlich vollkommen Recht: Der Erlös des Festes wird vom Lions Club Perg-Machland für unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region gespendet.

Überhaupt ist der 6. Mai in Naarn ein Tag zahlreicher Feste: Am Pfarrweg wird eine neu errichtete Kapelle eröffnet, beim Campingplatz in Au wird mit einem Frühschoppen und dem neuen Sanitärgebäude in die Saison gestartet und auch rund um den Aussichtsturm beim Aulehrpfad wird kräftig gefeiert. Damit die Besucher nichts von diesen Höhepunkten versäumen und problemlos von einem Fest zum nächsten pendeln können, wird ein nostalgischer Shuttle-Traktor pausenlos zwischen den jeweiligen Feststationen unterwegs sein.

