"Der Klassenerhalt wäre schon ein großer Erfolg"

PERG. Union Perg startet am Samstag gegen Grieskirchen in die Rückrunde der Oberösterreich-Liga.

Simon Rumetshofer (li.) und seine Teamkollegen haben den Klassenerhalt im Blick. Bild: Pirkes

Die Ausgangslage vor dem Auftakt zur Frühjahrssaison ist für die Union Perg klar: Es geht gegen den Abstieg für den einzigen Mühlviertler Verein in der höchsten Spielklasse Oberösterreichs. "Mit unserer derzeitigen Ausgangsposition wäre der Klassenerhalt schon ein großer Erfolg", sagt Pergs Trainer Willi Wahlmüller.

Seine Mannschaft konnte nach dem völlig missglückten Saisonstart und der darauf folgenden Trennung von Coach Gerhard Obermüller sowie der Verpflichtung von Wahlmüller als Trainer und Gerald Perzy als Sportdirektor ein starkes Herbst-Finish zeigen: Sechs ungeschlagene Spiele in Serie verschafften den Pergern etwas Luft im Tabellenkeller.

Heimschwäche überwinden

Dennoch liegt die Mannschaft nur zwei Punkte vor der Abstiegszone. "Wir müssen wie die Eichhörnchen Punkte sammeln und vor allem wieder eine Heimstärke entwickeln", sagt Wahlmüller. Tatsächlich spricht der Trainer damit einen eklatanten Schwachpunkt in der bisherigen Bilanz der Union-Fußballer an: In der Hinrunde konnten Pergs Kicker vor eigenem Publikum keinen einzigen vollen Erfolg feiern. Lediglich vier Punkte holte der Tabellendreizehnte auf der eigenen Anlage.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief in den vergangenen Wochen für die Perger nicht gerade optimal. Wahlmüller: "Durch Krankheiten und Verletzungen hatte ich nie die ganze Mannschaft beisammen." Dennoch sieht er trotz des kleinen Kaders genug Qualität, um den Platz in der OÖ-Liga zu halten, auch wenn er gerne ein paar Verstärkungen im Winter gehabt hätte. Mit Michael Danninger (zu Gallneukirchen) und Ajdin Brakic verließen sogar zwei Spieler den Klub. "Es wäre schön gewesen, einen etwas breiteren Kader zu haben. Aber ich bin dennoch positiv gestimmt, dass wir unser Ziel erreichen", so der Perger Trainer. Die erste Hürde ist am Samstag der SV Grieskirchen. Da soll dann die Serie an ungeschlagenen Spielen weitergehen und der erste Heimsieg eingefahren werden.

Eine neue Herausforderung hat der frühere sportliche Leiter Pergs, Anton Lausegger, gefunden: Er ist Sportmanager beim Regionalliga-Ost-Aufstiegskandidaten SKU Amstetten.

OÖN-Prognose

ASKÖ Oedt: Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen.

Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen. SV Wallern: Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer.

Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer. WSC/Hertha Wels: Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen.

Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen. FC Wels: In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison.

In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison. Donau Linz: Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich.

Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich. ASK St. Valentin: Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können.

Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können. SV Bad Ischl: Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l

Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l Union Weißkirchen: Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren.

Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren. Union Edelweiß Linz: Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein.

Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein. SV Gmunden: Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen.

Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen. SV Grieskirchen: Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich.

Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich. SV Micheldorf: Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib.

Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib. Union Perg: Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab.

Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab. Junge Wikinger: Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen.

Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen. ASV St. Marienkirchen: Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng.

Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng. FC Andorf: Trainer-Oldie Edi Kirschner soll das Schlusslicht retten. Die Tendenz geht Richtung Landesliga.

