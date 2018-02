Der Horror auf Burgruine Reichenstein

TRAGWEIN. Schnitzeljagd mit Gänsehaut: Bei „Hunt For Elizabeth“ treffen Wagemutige auf Untote, Totengräber und andere Grusel-Gestalten.

Die Burgruine Reichenstein wird an sechs Abenden im März bespielt. Bild: Boernstein Event-Management

Allzu schreckhaft sollten sie nicht sein – die Teilnehmer jener Veranstaltung, die im März an insgesamt sechs Abenden in den alten Gemäuern der Burgruine Reichenstein aufgezogen wird. Sobald es stockdunkel ist, können sich Wagemutige auf die Suche nach „Elizabeth“ machen, die von einem satanischen Orden bewacht wird, um mit Hilfe ihrer magischen Kräfte die Welt in den Abgrund zu stürzen.

Auf ihrem Weg durch die mittelalterliche Anlage begegnen die Gruppen allerlei schaurigen Figuren, die Hinweise auf den Verbleib von Elizabeth geben – oder die Teilnehmer auf eine falsche Fährte locken wollen. Zweieinhalb bis drei Stunden wird die Suche nach dem verwunschenen Kind jeweils in Anspruch nehmen. 25 Schauspieler, Maskenbildner und Techniker sind während der Grusel-Abende im Einsatz, damit es den Teilnehmern so richtig die Gänsehaut aufzieht. Lediglich eine gemeinsame Laterne bekommen die Gruppen zur Verfügung gestellt, um sich in dem Areal zurecht zu finden. Wer bis zum letzten der insgesamt sechs Räume durchhält, darf sich nicht nur über des Rätsels Lösung freuen, sondern auch mit den Darstellern für schaurige Erinnerungsfotos posieren.

"Nerven so dick wie Stahlseile, einen ausgefuchsten Verstand und Teamgeist. Das wird man brauchen, um diese Herausforderung zu meistern", sagt Event-Leiterin Jasmin Forcher. Die Veranstaltung verfolge ein völlig neuartiges Konzept, das mit „Geisterhäusern“ oder ähnlichem nicht verglichen werden könne. Jeder, der das Drehbuch bisher lesen durfte, sei rundum begeistert gewesen. Zudem habe man mit der Burgruine Reichenstein für die Premiere den idealen Schauplatz für die Inszenierung gefunden. Forcher: „Es ist authentisch, gut abgesichert und die Räume liegen eng beieinander. Wir könnten uns nichts Besseres wünschen.“

Alle Informationen zu Anreise, Dauer, Terminen sowie den Kartenvorverkauf gibt es im Internet auf http://huntforelizabeth.webnode.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema