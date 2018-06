Defekt-Teufel verhinderte Riglers Sturm auf das Siegerpodest

MITTERKIRCHEN. Mühlviertler Rallyepilot glänzte bei ÖM-Lauf im Schneebergland mit Spitzenzeiten. Ein Servo-Defekt auf der dritten Sonderprüfung verhinderte einen Podestplatz.

Ein Servo-Defekt ereilte den Ford Fiesta R5 von Gerald Rigler Bild: Daniel Fessl

Mit viel Selbstbewusstsein reiste der Mitterkirchner Rallyepilot am Freitag in das niederösterreichische Schneebergland, hatte er doch zuletzt mit dem Sieg beim Waldviertler Rallye-Sprint aufzeigen können. Selbstbewusstsein kann man bei der Schneebergland-Rallye immer gut gebrauchen, ist diese doch mit Abstand das härteste Schotterevent in der österreichischen Rallyeszene. Die Strecken verlaufen größtenteils im alpinen Gelände, Fehler sind hier nicht erlaubt, denn unmittelbar am Streckenrand lauern Felsen, Bäume oder bedenklich tiefe Böschungen.

Bereits auf der Opening Stage konnte Rigler mit seinem deutschen Co-Piloten Benedikt Hoffmann die zweite Gesamtzeit hinter Niki Mayr-Melnhof markieren. Leider wurde die realistische Chance auf einen Podestplatz bereits in der dritten Sonderprüfung durch einen Lenkungsdefekt zunichte gemacht. Ohne Vorwarnung streikte die Servounterstützung an dem Ford Fiesta R5. Die direkte Übersetzung einer Rallye-Lenkung bewirkt, dass das Lenken ohne Servo einen extremen Krafteinsatz erfordert und eine Fahrt im Renntempo unmöglich wird. Rigler und Hoffmann blieben deshalb in der Prüfung stehen, um einen Reparaturversuch zu starten - leider ohne Erfolg. Rigler quälte sich bis ins Ziel dieser Sonderprüfung und verlor dabei fast acht Minuten.

Dort angekommen, stellte man den Rallyeboliden kurz ab. Und siehe da: Nachdem Rigler den Motor wieder startete, nahm auch die Servounterstützung wieder ihre Arbeit auf. Der Defektteufel hatte sich in der Elektronik eingeschlichen. Rigler und Hoffmann nahmen die Fahrt wieder auf, kämpften sich bis zum Ende der Rallye sogar noch auf den achten Gesamtplatz vor. Das war freilich nur ein schwacher Trost für das Rigler Racing Team, denn ein Podestplatz in diesem Lauf zur Österreichischen Meisterschaft wäre absolut greifbar gewesen.

