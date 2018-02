"Das ist eine richtige Fachmesse, da kommen Kunden mit fertigen Plänen"

FREISTADT. Die Aussteller zeigten sich von der Freistädter Hausbaumesse begeistert.

Großer Andrang und reges Interesse bei der Mühlviertler Bau- und Wohnmesse in Freistadt. Bild: Pramhofer

Über zahlreiche interessierte Messebesucher konnten sich am vergangenen Wochenende nicht nur Messepräsident Franz Kastler und der Organisator der 13. Mühlviertler Bau- und Wohnmesse, Klaus Steger, freuen, auch unter den 121 großteils aus der Region stammenden Ausstellern war reine Begeisterung spürbar. "Wenn du auf einer anderen Branchenmesse präsent bist, schlendern oft die Leute nur durch, sammeln Feuerzeuge, Kugelschreiber und Prospekte", beschreiben die Anbieter der Bau- und Wohnbranche ihren üblichen Messealltag. In Freistadt jedoch, sind die Firmenvertreter einig, kämen die Leute mit Hausplänen und fixen Vorstellungen. "Eine echte Fachmesse, wie man sich’s wünscht", ist auch Karl Christoph von der gleichnamigen Fliesenfirma begeistert. Er hat sich heuer zum wiederholten Male mit Vertretern anderer Branchen zum gemeinsamen Messeauftritt mit dem klingenden Namen "Wohn art" zusammengeschlossen, und alle 14 Mitglieder zeigten sich vom Publikumsinteresse überwältigt. Erstmals kam zur Eröffnung Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sich solidarisch zeigte "mit den vielen, die sich zu bestmöglichen Bedingungen ein Eigenheim schaffen wollen".

Parkplatznot lösen

Dass der Besucherandrang heuer so groß ausfallen würde, überraschte auch die Messeveranstalter. Messepräsident Franz Kastler gab sich wegen des Parkplatzproblems dennoch freudig: "Auf so viele Besucher haben wir freilich gehofft, aber dass hier bei den Parkplätzen sogar die Kapazitäten erschöpft sind, übertrifft unsere Erwartungen." Für zukünftige Veranstaltungen – in zwei Wochen folgt beispielsweise schon die ebenfalls beliebte Mühlviertler Autoschau – will man nun Vorsorge treffen: "Es gibt Möglichkeiten, auch die Veranstalter der Jänner-Rallye haben im näheren Umfeld Platz gefunden, und wir werden uns hier in Gesprächen mit der Stadtgemeinde und angrenzenden Grundbesitzern entsprechend verständigen", ist Kastler zuversichtlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema