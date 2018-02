Das „Finale dahoam“ brachte Silber für Freistadt

Nach dem Kräfte raubenden Sieben-Satz-Semifinale gegen Froschberg waren bei Freistadt die Batterien für das Finalspiel gegen Vöcklabruck leer.

Hallenmeister Vöcklabruck feierte mit den mitgereisten Sieg den Sieg im Finalspiel gegen Freistadt. Bild: Erwin Pramhofer

FREISTADT. Zum ganz großen Glücksgefühl hat es am Ende nicht gereicht. Nach dem mit 0:4 verlorenen Finalspiel gegen Vöcklabruck war man im Lager von Freistadts Faustballern am Samstagabend mit dem Vize-Staatsmeistertitel aber nicht unzufrieden. Schließlich stand noch vor einem Monat nach der Verletzung von Angreifer Jean Andrioli sogar die Qualifikation für das Turnier an der Kippe. Und mit Vöcklabruck stand am Ende jene Mannschaft ganz oben auf dem Podest, die schon dem Grunddurchgang ganz klar ihren Stempel aufgedrückt hatte.

Das Finalturnier in der Freistädter Sporthalle hatte für die Gastgeber am Freitag mit einem hoch emotionalen Halbfinal-Duell gegen Froschberg begonnen, in dem sich keine der beiden Mannschaften eine spielerische Blöße gab. Freistadt startete stark in die Partie und gewann die ersten beiden Sätze klar. Im dritten Satz kochten dann die Emotionen über: Immer wieder gerieten Froschberg-Kapitän Valentin Weber und Freistadt-Kapitän Jean Andrioli aneinander. Letzterer ließ sich in der Hitze des Gefechts sogar zu einem kleinen Rempler hinreißen. Zum Glück für Andrioli beließ es Referee Peter Fuchs bei einer Verwarnung. Froschberg konnte mit dieser angespannten Situation besser umgehen und verkürzte auf 1:2.

Freistadt hielt weiter dagegen, gewann den vierten Satz klar mit 11:4 und sah beim Stand von 9:2 im fünften Satz bereits wie der sichere Sieger aus. Doch angestachelt von den mitgereisten Fans holte Froschberg Punkt um Punkt auf, gewann den Satz sensationell mit 13:11 und schaffte danach sogar den Satzausgleich zum 3:3. Im Entscheidungssatz lag dann Froschberg bereits mit 6:1 vorne. Nun war es an den Freistädtern, ihre ganz Routine auszuspielen. Tatsächlich erarbeiteten sich die Gastgeber beim Stand von 10:8 zwei Matchbälle. Diese konnten die Linzer zunächst noch abwehren, am Ende zog aber Freistadt mit 12:10 in das Finale ein.

Was einige Fans befürchtet hatten, nämlich dass diese Partie enorm viel Kraft abverlangt hatte, stellte sich im Finale am Samstag dann als berechtigt heraus. Das Spiel gegen Vöcklabruck wurde zu einer klaren Angelegenheit für die angereisten „Tigers“. Die Abwehr mit Jakob Huemer, Elias Walchshofer und Manuel Helmberger ließ kaum Freistädter Punktgewinne zu, im Angriff überzeugen Maximilian Huemer und der entfesselte Karl Müllehner mit präzisen und harten Schlägen. „Besser geht’s nicht!“, brachte es Mittelspieler Walchshofer nach dem 11:7, 11:5, 11:5 und 11:7 auf den Punkt.

In Freistadt ist man angesichts der nicht optimal verlaufenen Hallensaison, in der Kapitän Anrioli zwischenzeitlich aufgrund einer Handverletzung außer Gefecht war, mit dem zweiten Platz zufrieden. „Heute gab es für uns nichts zu holen“, zollte Trainer Andreas Woitsch der Leistung von Vöcklabruck Respekt. „Nach dem kräfteraubenden Halbfinale konnten wir heute nicht mehr zulegen. Dafür ist auch Jean Andrioli noch nicht fit genug“, so der Coach. „Selbst wenn ich topfit gewesen wäre, hätte es heute wahrscheinlich nicht gereicht“, gabt sich auch Andrioli als fairer Verlierer.

Im Finale der Frauen triumphierte überraschend das Team aus Laakirchen gegen den Favoriten und Titelverteidiger Nußbach mit 4:2.

