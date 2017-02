Das Perger Volleyball-Wunder blieb leider aus

PERG. Mit einem 2:3 gegen TI apogrossergott Innsbruck beendeten die Prinz Brunnenbau Volleys den Grunddurchgang in der Austrian Volley League Women.

Eva Freiberger und Katharina Knoll Bild: Günther Iby

Das Perger Playoffwunder blieb am Ende des Grunddurchganges der Austrian Volley League Women leider aus. Die Prinz Brunnenbau Volleys unterlagen am Samstag bei TI Volley Innsbruck 2:3 und belegen damit den achten Tabellenplatz. Nun muss die Mannschaft von Zuzana Pecha-Tlstovicova in die Hoffnungsrunde. "Schade, aber ich denke die Playoffs haben wir nicht in den letzten Runden vergeben. Es wäre möglich gewesen, aber es blieb uns leider verwehrt", resümiert die Trainerin. Die Chancen auf einen Sieg in Innsbruck wären vorhanden gewesen. "Leider konnten wir den Sack nicht zumachen und im fünften Satz ist das immer auch ein wenig Glückssache." Bis die Hoffnungsrunde startet müssen die Mühlviertlerinnen noch mehr als einen Monat warten. Dort treffen sie dann neben TI-apogrossergott-Volley auf PSV Salzburg und den TSV Hartberg. Pecha-Tlstovicova: "Es wird sicher ein enger Kampf. Immerhin standen drei dieser vier Mannschaften im vergangenen Jahr noch im Playoff." Mit einigen Testspielen und intensiven Trainingseinheiten werden sich die Oberösterreicherinnen bis zum Start der Hoffnungsrunde fit halten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema