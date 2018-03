Das "Festival der Regionen" schlägt 2019 im Bezirk Perg auf

WALDHAUSEN. Die Herausforderungen für eine Region, die soziale Wärme leben will, stehen thematisch im Mittelpunkt des Festivals.

Initiativen wie die Friedensrose haben ihren Sitz im Strudengau. Bild: (lebe)

Die LEADER-Region Perg-Strudengau ist im kommenden Jahr Schauplatz für das "Festival der Regionen". Zum Festival-Thema "Soziale Wärme" werden ab sofort Projekte und künstlerische Beiträge gesucht.

Was bedeutet soziale Wärme in der heutigen Welt? Wie kann soziale Wärme in Zeiten von Sparmaßnahmen aufrecht erhalten werden? Mit Gastfreundschaft, Geselligkeit oder Kooperationen? Oder ist soziale Wärme nicht mehr als ein frommer Wunsch, gar eine Utopie, die unerreichbar bleibt? Fragen, denen im kommenden Jahr beim Festival der Regionen im Bezirk Perg nachgespürt werden soll.

Mit der Entscheidung, das Oberösterreichische "Festival der Regionen" dezentral in der Region Perg-Strudengau auszutragen, greift die Kultur-Initiative ihre ursprünglichen Intentionen wieder auf und öffnet sich ganz den Menschen und kulturellen Akteuren einer spezifischen Region.

Die Zusage, das Festival hier auszutragen, sei auch Reminiszenz an die vielfältigen Aktionen der Region in diesem Bereich. Dazu gehören Wertschöpfung und die Bewahrung natürlicher Ressourcen ebenso wie der behutsame Umgang mit kulturellem Erbe und dem zeitgemäßen Umgang mit Strukturen des Gemeinwohls. Ebenso der kritische Umgang mit der Vergangenheit, die beispielsweise im Zusammenschluss der drei Gemeinden Mauthausen, Langenstein und Sankt Georgen als "Bewusstseinsregion" gelebt wird.

All das soll im Festival der Regionen 2019 seinen Platz finden: In Gedanken und Ideen von Menschen und künstlerischen Akteuren, aber auch in den vielfältigen Naturräumen der Region. Die Einreichung von Projekten ist bis 20. Juni 2018 möglich.

