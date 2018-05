Das Duell der Nationalteam-Schläger ging an Freistadt

MÜNZBACH. Beim IFA-Fistball World-Tour-Event in Münzbach setzte die Union Compact Freistadt ein Ausrufezeichen und gewann sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.

Turniersieger bei Damen und Herren: Die Union Compact Freistadt. Bild: Union Münzbach

Ein voller Erfolg war die IFA-FISTBALL-WORLD-TOUR Greisinger Trophy 2018 in Münzbach. Bei besten äußeren Bedingungen kämpften 41 Teams um den Titel und um Punkte für die Weltrangliste. Die von der Sektion Faustball bestens organisierte Veranstaltung brachte Faustball auf höchstem Niveau und spannende Spiele. Von den 10 besten Frauen-Teams in Österreich waren gleich acht nach Münzbach angereist, und die setzten sich schlussendlich auch durch. In einem umkämpften Finale konnten die Girls der Union Compact Freistadt knapp gegen den aktuellen österreichischen Hallenmeister Askö Laakirchen Papier gewinnen.

Auch das Herren-Turnier, das gespickt war mit Teams aus der Bundesliga, hatte internationales Flair zu bieten: So war mit dem SSC Bozen eine Südtiroler Mannschaft mit dabei. Im Halbfinale kam es zum Duell des letztjährigen Turniersiegers Enns gegen Freistadt, oder anders gesagt zum Aufeinandertreffen der Nationalteam-Schläger Gustav Gürtler und Jean Andrioli. In einem sehenswerten Spiel behielt Freistadt nach anfänglichem Rückstand knapp die Oberhand, Jean Andrioli konnte kurz vor Schluss bei Geleichstand mit einem Service-Winner die Partie für sein Team entscheiden. Im zweiten Semifinale konnte Bozen gegen Kremsmünster 2 gewinnen und sich für das Finale qualifizieren. Vor einer tollen Zuschauerkulisse konnte Bozen dann anfangs ein paar Bälle Vorsprung herausholen, dann aber ging im Angriff etwas die Effizienz verloren, währenddessen sich Freistadt steigerte und sich somit den Sieg bei der Greisinger Trophy sicherte. Beide Titel gingen somit nach Freistadt!

Münzbachs neuer Sektionsleiter Michael Lettner und Bürgermeister Josef Bindreiter gratulierten den Siegern und ebenso den Hausherren: Mit Rang sechs von 25 gestarteten Teams konnte das Herren-Team der Union Greisinger Münzbach ein sehenswertes Ergebnis einfahren. Die Form für die am Samstag startende Bundesliga-Saison sollte also stimmen. In Münzbach treffen dann nämlich die Bundesliga-Damen auf den Turniersieger aus Freistadt (13.30 Uhr), um 16.30 spielen die Bundesliga-Herren gegen Frohnleiten. Somit wartet in Münzbach schon der nächste Faustball-Leckerbissen auf die Zuschauer.

