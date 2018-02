Cocktail-Artist zieht es nach Linz

FREISTADT/ LINZ. Sie sehen wie Alchemisten aus, sind aber Barkeeper.

Mixen ab 6. April in Linz: Stefan Haneder (l.), Dusan Janjatovic. Bild: (privat)

Stefan Haneder, der in Freistadt die Bar Acanto führt, eröffnet mit seinem kroatischen Geschäftspartner Dusan Janjatovic in der Klammstraße 20 in Linz eine Cocktailbar. Start ist am 6. April. Es wird nicht irgendeine Cocktailbar. Haneder ist neunfacher Staatsmeister im Show-Mixen. Janjatovic ist ebenfalls Weltklasse in seinem Metier. "Wir können Drinks nicht mehr normal herrichten", sagt Haneder. Der neue Standort wird "Die Cocktailbar" heißen.

