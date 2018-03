Christian Kölbl singt Ludwig Hirschs "Dunkelgraue Lieder"

ARNREIT. Ein Abend im Zeichen eines großen Liedermachers findet am 17. März im Rohrbacher Centro statt.

Christian Kölbl singt am Samstag im Centro Ludwig Hirsch. (Schuster) Bild: Photographer: Foto Schuster

Die "Dunkelgrauen Lieder" erklingen am Samstag im Rohrbacher Centro. Dort hat sie weiland Ludwig Hirsch höchstselbst gesungen. Nachdem der Meister selbst 2011 dem "Großen Schwarzen Vogel" gefolgt ist, leiht im der Mühlviertler Christian Kölbl seine Stimme. Am 17. März, um 20 Uhr, nimmt Kölbl auf der Bühne im Rohrbacher Centro Platz, um dem großen Liedermacher musikalisch die Ehre zu erweisen. Christian Kölbl will an den großartigen Menschen Ludwig Hirsch erinnern und seinem Wunsch "Bitte vergesst’s mi net" nachkommen. "Dabei versuche ich, soweit es mir möglich ist, mich an Ludwigs Stimme und seiner ureigenen Interpretation zu orientieren, er hat seine Lieder nicht nur gesungen, nein, er hat sie geschauspielert", sagt der Arnreiter. Gitarristisch hält er sich zum größten Teil an Hirschs kongenialen Musikpartner und innigen Freund Johnny Bertl. Ein österreichischer Gitarrist, der mit seinen Arrangements und seinem unglaublichen Einfühlungsvermögen die perfekte Ergänzung zu Hirschs Liedern war. "Beide durfte ich kennenlernen, sowohl Ludwig als auch Johnny, es war großartig! Mehr darüber in meinen Konzerten", macht Kölbl Lust auf mehr.

Übrigens gezwungenen Pseudo-Cover-Versionen erteilt der Mühlviertler schon im Vorhinein eine deutliche Abfuhr. "Ich will lediglich ,erinnern‘ und Ludwigs Lieder nicht neu erfinden", sagt er, wohlwissend, dass jede Neuinterpretation die Meisterwerke verfälschen würde. Begleitet wird er wieder von seiner langjährigen, sehr geschätzten Musik-Freundin Nadja Milfait am Violoncello sowie von der wunderbaren Olga Minski am Klavier und am Akkordeon. "Eine innigste Verneigung und ein Dankeschön – das soll es sein – nicht mehr, aber auch nicht weniger", sagt Kölbl und trifft damit auch den Geist von Ludwig Hirschs früherer Agentur, die sich zur Vorpremiere in Wien angesagt hat. Wer weiß, vielleicht entsteht ja daraus in Zukunft noch mehr.

Hirschs Lieder als Bilder

Kölbls Freund und Nachbar Christian Aumüller, eher bekannt unter dem Namen "Kugelbaron" hat eine eigene Bilderserie zum Thema "Ludwig Hirsch" gemalt. Diese Bilder werden im Centro zu sehen sein. Karten gibt es bei Raiffeisen und Ö-Ticket.

