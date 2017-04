Caritas: Ehrenamtliche für Besuchsdienst gesucht

In Feldkirchen wird ein Besuchsdienst installiert

Der Besuchsdienst bringt „Sonne in den Alltag“. (Caritas) Bild:

FELDKIRCHEN. Viele ältere, alleinlebende Menschen leiden unter Einsamkeit und Isolation. Deshalb hat die Caritas den Besuchsdienst ins Leben gerufen. Dabei bringen Ehrenamtliche „ein wenig Sonne“ in den Alltag älterer Menschen. Für diese Aufgabe sucht die Caritas nun Freiwillige. Am Dienstag, 25. April, 19 Uhr gibt es für Interessierte eine Info-Veranstaltung im Pfarrheim Feldkirchen. Vielen älteren Menschen fehlt im Alltag ein Ansprechpartner zum Plaudern, Zuhören oder Spazierengehen. Unter dem Motto „Zeit für Menschen“ organisiert die Caritas den Besuchsdienst für ältere Menschen, der nun auch in Feldkirchen angeboten werden soll. „Für diese Aufgabe suchen wir noch Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, älteren Menschen regelmäßig ein paar Stunden ihrer Zeit zu schenken und mit ihrem Einsatz oft auch pflegende Angehörige entlasten“, sagt Cäcilia Kirsch, Leiterin der Caritas-Besuchsdienste. Info: 0676 /87 76 2572 oder caecilia.kirsch@caritas-linz.at.

