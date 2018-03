Busterminal in Freistadt wird neu gestaltet

Knapp eine Million Euro wird in neue Drehscheibe für Linienbusse investiert.

Mehr Komfort erwartet die Busfahrgäste schon Bald rund um die Haltestellen am Stifterplatz. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderates gab am Montagabend grünes Licht für die Durchführung des Sanierungsprojekts Stifterplatz. Der Umbau des Busterminals wurde aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen notwendig. So sind etwa Bushaltestellen durch die Verkehrsbehörde neu zu konzessionieren.

Nachdem bereits im Herbst vergangenen Jahres zwei Haltestellen provisorisch von der Nord- an die Südseite verlegt wurden, wird heuer in den kommenden Sommerferien der gesamte Busterminal saniert und neu gestaltet. Und das sowohl unter als auch über der Erde: So wird zum Beispiel der Kanal saniert, die Gehsteige angehoben, die Fahrgastflächen verbreitert und die Überdachung erneuert. Die Gesamtkosten betragen rund 970.000 Euro. 75 Prozent der Kosten trägt das Land Oberösterreich Die Stadtgemeinde Freistadt hat einen Betrag in Höhe von rund 240.000 Euro für dieses Projekt aufzubringen.

Als Vorbereitung der Neugestaltung des Stifterplatzes wurde bereits im vergangenen Herbst die Verkehrsführung am Busterminal geändert, um die Sicherheit an dieser sensiblen Stelle, an der sich täglich viele Kinder und Jugendliche aufhalten, zu erhöhen. So sind im gesamten Haltestellen-Bereich der Busse PKWs verboten. Der Verkehr wird links außen entlang der ÖTB-Halle vorbei geführt.

Zudem wird der Verkehr in diesem Bereich als Einbahn geführt: Autofahrer dürfen nur noch von der Linzer Straße in Richtung alter Versteigerungshalle fahren.Ebenfalls bereits umgesetzt ist das Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen auf dem Stifterplatz. Ausgenommen sind lediglich Anlieferungen. Zuguterletzt wurden die verbleibenden Parkplätze an der Südseite von Dauer- in Kurzparkplätze umgewandelt und eine Elternhaltestelle mit vier Stellplätzen installiert. Dauerparker können kostenlos den Messeparkplatz neben der alten Versteigerungshalle nutzen.

Mit den Stimmen von VP, SP, FP und Grünen wurde außerdem der Ankauf von fünf Radrakästen und einem Radargerät beschlossen. Die Bürgerliste WIFF stimmte gegen den Ankauf. Mit dem Einsatz dieser Geräte soll - wie berichtet - die Verkehrssicherheit an sensiblen Stellen im Gemeindegebiet erhöht werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema