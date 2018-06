Bürgermeister von Mauthausen legt Landtags-Mandat zurück

MAUTHAUSEN. Gesundheitliche Gründe veranlassen Thomas Punkenhofer dazu, sich aus seinen politischen Funktionen auf Landes- und Bezirksebene zurück zu ziehen.

Interview mit Thomas Punkenhofer (Bürgermeister Mauthausen, SPÖ) Bild:

MAUTHAUSEN. Politisch kürzer treten möchte der Mauthausener Bürgermeister Thomas Punkenhofer (SP). Er gab heute bekannt, sowohl sein Landtagsmandat als auch den Bezirksvorsitz in Perg zurückzulegen. „Mein Körper gibt mir relativ klar zu verstehen, dass die Dreifachbelastung Bürgermeister, Bezirksparteivorsitz und Landtagsmandat einfach zu viel ist“, begründet Punkenhofer im OÖN-Gespräch seine Entscheidung. Knapp zwei Jahre nach seinem schweren Motorradunfall in Italien spüre er, dass die Rehabilitation nicht in dem Maß voran schreite, das er sich das vorstelle. „Um wieder in Form zu kommen, müsste ich täglich zwei bis drei Stunden Reha absolvieren. Diese Zeit fehlt mir momentan. Die will ich mir aber wieder gönnen.“

Lindner logischer Nachfolger im Landtag

Am 20. September werde er seine letzte Plenarsitzung im Landtag absolvieren, so der mit der Landesparteispitze vereinbarte Zeitplan des 43-jährigen Mauthauseners. Im Oktober kann damit sein Nachfolger angelobt werden. Der Zufall will es, dass dieser Termin mit einem bereits seit längerem akkordierten Wechsel im Bundesrat zusammen fällt: Dort übergibt der Kefermarkter Michael Lindner sein Mandat an Dominik Reisinger aus Haslach. Lindner würde damit laut Wahlkreisliste das Landtagsmandat von Thomas Punkenhofer übernehmen.

Was die Leitung der Bezirkspartei betrifft, so wird vorerst der St. Georgener Bürgermeister Erich Wahl als geschäftsführender Vorsitzender in die erste Reihe treten. „Ich habe auf Bezirksebene mit Erich Wahl, Sabine Schatz und Gerti Jahn drei exzellente Stellvertreter, die hier vor allem meine Vertretungsaufgaben übernehmen können“, so Punkenhofer. Die endgültige Entscheidung über den Parteivorsitz wird bei einem außerordentlichen Bezirksparteitag zu fällen sein.

Punkenhofer selbst will sich künftig ganz auf seinen Job als Bürgermeister von Mauthausen konzentrieren und darauf, gesundheitlich wieder so in Form zu kommen, wie er sich das wünsche. Das wird ohnehin nicht einfach: Im Sommer ist eine weitere Operation an der Wirbelsäule fällig – ebenfalls eine Spätfolge des Motorradunfalls vom Sommer 2016.

