Braustadt ohne Brauerei? „Wer das auch nur überlegt, hat keine Ahnung von Tourismus!“

Freistadt ist eine liebe, alte Stadt im gemütlichen und kindergeeigneten, burnoutfernen Mühlviertel, und damit sollte man werben.



Wenn ich unbedingt eine historische Braustadt will, die in ihrer historischen Substanz noch sehr intakt ist, fahre ich nach Budweis (Böhmisch Budweis).

Das hat aber nichts mit dem untergärigen Lagerbier zu tun wie wir es kennen - das gibt es erst seit Mitte des 19. Jh.



Wir haben in genug gute Biere in Österreich, namentlich in Oberösterreich, da hat Freistadt kein Monopol.