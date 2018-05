Blaudruck für die Goldhaube

GUTAU. Trachtenschneiderin Rita Netzberger gestaltete eine Blaudruck-Festtagstracht für Goldhauben-Frauen.

Am Sonntag wird Rita Netzbergers Blaudruck-Festtagstracht beim Gutauer Färbermarkt präsentiert. Bild: Foto: Atteneder

Gerade noch rechtzeitig vor dem Färbermarkt entwarf die Trachtenschneiderin Rita Netzberger eine Festtagstracht mit Blaudruckelementen, die zur Goldhaube getragen werden kann. Derzeit dominieren noch die Heftfäden auf dem dunkelblauen Kleid aus edler Taftseide, das mit Blaudruck von der Blaufärberei Wagner aus Bad Leonfelden kombiniert wird. Bald soll die einzigartige Tracht aber fertig sein. „So ein Kleid, kombiniert mit Blaudruck, hat es als Goldhaubenkleid noch nie gegeben“ erklärt die Schneidermeisterin aus Freistadt und freut sich schon auf die Modeschau beim Färbermarkt in Gutau am Sonntag, dem 6. Mai. Das Kleid soll der Höhepunkt der Modeschau werden, die um 14:30 auf der Marktplatzbühne in Gutau zu sehen sein wird.

Auch sonst dreht sich am Sonntag in Gutau einmal mehr alles rund um den traditionsreichen Textildruck aus dem Mühlviertel. Bereits zum 18. Mal steht an diesem Tag der Blaudruck und alles was dazu gehört im Mittelpunkt der Marktgemeinde. Für den Blaudruck interessiert sich nicht nur die UNESCO, die die kostbaren Textilien auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit setzen möchte. Der Färbermarkt zieht jedes Jahr tausende Besuche aus Oberösterreich, den angrenzenden Bundesländern und Bayern wie ein Magnet an. Der Färbermarkt, der zu den schönsten Handwerksmärkten Österreichs zählt, ist inzwischen zu einem Tourismusschwerpunkt Oberösterreichs geworden. Aus diesem Grund kommt dieses Jahr auch der Tourismuschef Oberösterreichs, Andreas Winkelhofer nach Gutau, um den Färbermarkt zu eröffnen.

Die Marktgemeinde Gutau, die sich noch über eine stattliche Anzahl von Gastwirten freuen darf, zählt zu den Orten mit der größten „Wirtshausdichte“ Oberösterreichs. Deshalb wird beim Färbermarkt auch dazu eingeladen die regionalen Köstlichkeiten der Gastwirte und Biobauern zu genießen. Mit einem umfangreichen Rundum-Programm wie Platzkonzert, Wirtshausmusik, Volkstanz bis zu Kirchenführungen, Turmbesteigungen und Kinderprogramm bieten die Veranstalter für jedes Alter etwas zur Unterhaltung an. In der Zeugfärberei kann man „Das blaue Wunder erleben“ und beim Färben mit Indigo zusehen, im Färbermuseum wird so manches Rätsel der Blaufärberei gelüftet und man erfährt, woher der „Blaue Montag“ kommt.

Gutau erreicht man am besten über die S10, Abfahrt Kefermarkt. Der Färbermarkt öffnet um 8:30 Uhr und findet bis 17:00 Uhr am Marktplatz und den Einfahrtsstraßen statt.

