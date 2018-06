Blasmusik und Rasen-Shows

KOLLERSCHLAG / SCHWERTBERG. Penibel einstudierte Marschformationen und allerhand kreative Einlagen erwarten die Zuseher morgen bei den Bezirks-Marschwertungen in Kollerschlag und Schwertberg.

Stabführerin Natalie Quast Bild: (Lageder)

Rund 2300 Musikerinnen und Musiker gehen bei diesen Bewerben an den Start.

In Kollerschlag freut sich die örtliche Gardemusik, die heuer ihren 160. Geburtstag feiert, über die Teilnahme aller 33 Musikkapellen aus dem Bezirk Rohrbach am diesjährigen Blasmusikfest – übrigens bereits das 60. im Bezirk Rohrbach. Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird hier die Wertung auf zwei Bewerbstage aufgeteilt: Am Samstag eröffnet der MV Schwarzenberg unter Stabführer Wolfgang Almesberger um 16 Uhr den ersten Bewerbstag. Festakt und Gesamtspiel sind für 19.30 Uhr angesetzt. Am Sonntag startet die Wertung um 10 Uhr. Das Gesamtspiel findet um 12.30 Uhr statt.

Von 14.45 Uhr bis 18 Uhr ist morgen, Samstag, auf dem Schwertberger ASKÖ-Platz alles für die 20 teilnehmenden Musikvereine der Perger Bezirksmarschwertung vorbereitet. Sechs Kapellen werden in der Stufe E neben den vertrauten Marschformationen auch mit einem Showprogramm Jury und Besucher überraschen. Nach dem Festakt werden im Festzelt "d’Aushüfn" und "Pro Solisty" Stimmung machen. Am Sonntag ist ein Tag der Vereine angesetzt.

