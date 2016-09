Bio-Verpackung statt Plastikmüll

SANKT OSWALD / FREISTADT. Umweltfreundlich: Mühlviertlerin beliefert Restaurants und Veranstalter.

Daniela Piererfellner hat ihr Hobby zum Nebenjob gemacht. Bild: (Polzer)

Bereits 2012 hatte Daniela Piererfellner mit Bekannten und ihrem damaligen Ehemann die Idee, mit kompostierbarem Geschirr und Verpackungsmaterial Müll zu vermeiden. Seit dem Frühjahr dieses Jahres vertreibt sie entsprechende Produkte unter ihrem eigenen Namen. Drei Tage in der Woche arbeitet die 33-Jährige bei der Landesregierung, in der verbleibenden Zeit hat Piererfellner ihr Hobby mittlerweile zum wachsenden Nebenjob gemacht. In der kleinen Wohnung, die die Alleinerzieherin mit ihrem 12-jährigen Sohn in St. Oswald bewohnt, dient ein Raum allein als Lager und Büro.

Durch Kundenbesuche, persönliche Betreuung, einer eigenen Homepage und einem flexiblen Vertriebssystem hat sie sich bis heute einen Kundenstock von mehr als 30 Fastfood-Restaurants, veganen Lokalen, aber auch Vereinen, die nach Festen kompostierbares Geschirr entsorgen wollen, aufgebaut. "Mich hat die ganze Bioszene rund um Müllvermeidung und Kompostierbarkeit von Verpackungen und Geschirr immer schon interessiert", begründet Piererfellner ihr beharrliches Suchen nach funktionierenden Modellen, die entsprechend getestet und zertifiziert sind sowie nicht mehr allzu viel kosten. Dementsprechend widmet sie viel Zeit, aktuelle Entwicklungen bei der Produktion und auf dem Preissektor sogar weltweit zu beobachten.

Auf der "Bio Österreich"

Selbst ist die Mühlviertlerin heuer erstmals, als einzige Ausstellerin in dieser Produktsparte, auf der "Bio Österreich", einer Veranstaltung der Wieselburger Messe am 13. und 14. November. Die von ihr vertriebene Produktpalette reicht von kompostierbaren Müllsäcken, die in verschiedenen Größen aus Maisstärke hergestellt werden, über diverse Verpackungsbehälter, die einmal verrotten können, bis hin zum kompletten Geschirrset inklusive Bio-Strohhalm. Produzieren lässt sie bei internationalen, aber auch österreichischen Bioproduzenten. "Leider ist der Großhandel in Österreich noch relativ teuer, aber es tut sich sehr viel auf diesem Sektor", ist Piererfellner zuversichtlich, bald immer mehr Bioware aus Österreich anbieten zu können. Ein Muster-Kontingent aus Bio-Alternativen zu den gewohnten Plastik-Sortiments zeigt sie auch auf ihrer Homepage: bioverpackungen.at

