Bezirksmusikfest in Tragwein: „gaunga & gspüt“ mit 32 Kapellen

TRAGWEIN. Unter dem Motto „gaunga & gspüt“ veranstaltet der Musikverein Tragwein am 9. und 10. Juni das Bezirksmusikfest mit Marschwertung und Frühschoppen.

Tragweins Marketenderinnen tragen ihren Stabführer Florian Aigner auf Händen. Bild: MV Tragwein

Ein Großaufgebot an Blasmusikkapellen bevölkert am Wochenende das Areal rund um Sportplatz und Norbert-Eder-Halle in Tragwein. Am Samstag ab 14.30 Uhr stellen sich 32 Musikkapellen den strengen Augen der Bewerter und zeigen ihr Können bei Marschmusik und Show-Einlagen. Fast alle Vereine des Blasmusikbezirks Freistadt sind vertreten. Showprogramme zeigen auch starke Gastkapellen wie etwa Windhaag bei Perg oder Schwertberg, wo eine Woche später das Perger Bezirksmusikfest stattfindet. Um 19 Uhr formieren sich alle teilnehmenden Musikanten auf dem Sportplatz zum Festakt und entwickeln im Gesamtspiel einen tausendfachen Klang. Im Festzelt direkt neben dem Sportplatz sorgen die „Woody Blech Peckers“ für einen „böhmisch-mährischen Ausnahmezustand“ auf der Bühne.

Einen zünftigen Sonntags-Frühschoppen spielt der Musikverein Dimbach, der aus dem Bezirk Perg nach Tragwein kommt. Für gute Laune sorgt der beliebte Tragweiner Kabarettist und Entertainer Mario Sacher mit seinem unverwechselbaren Schmäh.

32 KAPELLEN – 264 MINUTEN

14:30 Musikverein Zulissen; 47er Regimentsmarsch

14:37 Musikverein Wartberg; Zur Feier des Tages

14:44 Musikverein Arbesbach; Mit flottem Spiel

14:51 Musikkapelle Mardetschlag, Spielmannsgruß

14:58 Musikverein Hirschbach; Schloß Leuchtenburg

15:05 Marktmusikkapelle Liebenau; Bei uns daheim

15:12 Feuerwehrmusik Windhaag bei Freistadt, Ferienfahrt

15:19 Musikverein St. Leonhard; Wir marschieren

15:26 Trachtenmusikkapelle Gutau; Juventas

15:33 Marktmusikkapelle Windhaag bei Freistadt; Berglandkinder

15:40 Musikverein Mönchdorf; Pongauerbuam

15:47 Musikverein Bad Zell; Salut á Luxemburg, Spielmannsgruß, The Final Countdown, Show: Der Glücksbringer und die fünf Ringe

15:59 Bürgerkorpskapelle Windhaag bei Perg; Rainer Marsch, Bozner Bergsteiger Marsch "Best of" der letzten Shows

16:11 Musikverein Hagenberg im Mühlkreis; Gieslingen-Marsch, Liberty-Marsch

16:18 Musikverein Leopoldschlag; Mein Heimatland

16:25 Musikverein Pregarten; Bravo Buam

16:32 Trachtenmusikkapelle Lasberg; Der Ennstaler Marsch

16:39 Marktmusikkapelle Weitersfelden; Spielmannsgruß

16:46 Musikverein Sandl; Berglandkinder

16:53 Musikverein Rainbach im Mühlkreis; Ruetz, Pochod; Show: Kreuz und Quer in die Karibik;

17:05 Marktmusikkapelle Königswiesen; Mein Heimatland

17:12 Stadtkapelle Freistadt; Schloß Leuchtenburg, Schladminger WM-Marsch, Show: Olympische Winterspiele;

17:24 Musikverein Schwertberg; Ruetz, Frisch auf; Show: "Feel Good" in Schwertberg

17:36 Musikkapelle St. Oswald bei Freistadt; Ruetz, Bergmannslust; Show: Eine Reise ins Glück;

17:48 Musikverein Schönau; Mein Heimatland

17:55 Musikverein Kaltenberg; Ohne Rast

18:02 Musikverein Pierbach; Furchtlos und Treu

18:09 Musikverein Unterweißenbach; Juventas, Bergmannslust

18:16 Musikverein Neumarkt im Mühlkreis; Frisch auf, Freude zur Musik, Hessen Marsch; Show: Vom Marsch über Walzer zum Pop

18:28 Musikverein Grünbach; Frisch auf, Mein Heimatland

18:35 Musikverein Kefermarkt; Spielmannsgruß

18:42 Musikverein Tragwein; Schneidig Vor, Mein Heimatland; Show: gaunga & gspüt

