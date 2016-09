Bezirksliga: St. Oswald und Hofkirchen wollen weiter ungeschlagen bleiben

MÜHLVIERTEL. Revanche: Julbach und Schwertberg treffen zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander.

Mit seinen Toren schoss Jan Leligdon (vorne) St. Oswald an die Spitze Bild: pirkes

Fast die Hälfte der Hinrunde der Bezirksliga Nord ist schon gespielt und zwei Mannschaften haben bisher noch nicht verloren. St. Oswald bei Freistadt hat in sechs Partien vier Siege geholt und führt die Tabelle an. "Wir haben ein gutes Mannschaftsklima, eine starke Defensive und vorne mit Jan Leligdon einen Torjäger, der trifft", sagt St. Oswalds Sportlicher Leiter Martin Moser. Der tschechische Stürmer hat mit acht Volltreffern 50 Prozent der Tore des Spitzenreiters erzielt. Ganz oben dabeibleiben wollen St. Oswalds Kicker auch bis Saisonende. Moser: "Das Ziel ist ein Platz unter den ersten vier." Morgen im Duell mit Blau-Weiß Linz 1b soll Platz eins verteidigt werden. "Wenn wir unsere Leistung bringen, sollte das auch klappen", sagt Moser.

Hofkirchen lauert

Der erste Verfolger ist momentan Hofkirchen, die ebenfalls noch ungeschlagene Gahleitner-Elf versucht mit einem Heimsieg morgen gegen Wartberg dranzubleiben. Sektionsleiter Martin Pirkelbauer: "Das wird sicher ein schweres Spiel, für die Spieler ist es neu, dass sie als Mitfavorit gehandelt werden."

Endlich zu Ende ist die Negativ-Serie für die Union Julbach in der Landesliga Ost. Der Aufsteiger hat bei der spektakulären Aufholjagd (4:3 nach 0:3) gegen Doppl-Hart den ersten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Nun peilen die "Veilchen" im Kellerduell in Schwertberg den nächsten Erfolg an. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison im Baunti-Landescup Ende Juli setzte sich Schwertberg mit 2:0 durch.

Ebenfalls auf den zweiten Saisonsieg hofft OÖ-Ligist St. Martin. Nach der Trennung von Trainer Samir Hasanovic gab es in der vergangenen Woche beim 2:2-Remis gegen Micheldorf immerhin einen Punkt. Am Samstag wartet in Oedt aber eine schwere Aufgabe.

