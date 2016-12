Bezirksleiterin für Perger Zivilschutz

GREIN. Zur neuen Zivilschutz-Bezirksleiterin für Perg bestellt wurde Christina Pilsl aus Grein.

Michael Hammer, Christina Pilsl, Josef Lindner. Bild: OÖ Zivilschutz

Als Leiterin der Abteilung Sicherheit und Verkehr an der Bezirkshauptmannschaft Perg eigne sich Pilsl bestens dafür, das Thema Zivilschutz und Eigenvorsorge einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen, sagt Oberösterreichs Zivilschutz-Präsident Michael Hammer, der gemeinsam mit dem Zivilschutz-Geschäftsführer für Oberösterreich, Josef Lindner, das Ernennungsdekret überreichte.

Die Mutter von zwei Kindern ist als Zivilschutz-Bezirksleiterin Ansprechpartnerin in allen Fragen des Selbstschutzes und der Sicherheitsprävention für Bevölkerung und Gemeinden. "An der Bezirkshauptmannschaft sind wir bestrebt, als Teil des Katastrophenschutzes die Eigenverantwortung in der Bevölkerung zu stärken. Das geht somit Hand in Hand mit dem Zivilschutz", freut sich Pilsl auf ihre neue Aufgabe. "Je besser jeder Bürger auf Katastrophensituationen vorbereitet ist, desto leichter fällt auch das Krisenmanagement für die Bezirkshauptmannschaft."

