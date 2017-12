Betrunkenes Paar löste nach Discobesuch Suchaktion aus

ST. MARTIN IM MÜHLKREIS. Mehrere Polizeistreifen suchten in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Rohrbach nach einem alkoholisierten Mühlviertler.

Symbolbild Bild: (Weihbold)

Mit einem ordentlichen Kater wird ein Pärchen aus dem Mühlviertel wohl den letzten Tag des Jahres beginnen. Nach einem feuchtfröhlichen Besuch in einer großen Diskothek in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) wollten der 27-Jährige und seine um fünf Jahre jüngere Freundin, beide aus St. Martin, gegen 2:40 Uhr die gemeinsame Heimfahrt mit dem Taxi antreten.

Weit kamen die beiden nicht: Schwer betrunken gerieten sie in Streit und stiegen deshalb vorzeitig aus dem Auto aus, woraufhin sich ihre Wege trennten.

Wenig später wollte die 22-Jährige ihren Freund kontaktieren, konnte ihn aber auf dem Handy nicht erreichen. Sie bat ihre Schwester, sie abzuholen. Gemeinsam machten sich die beiden Frauen auf die Suche nach dem 27-Jährigen, hatten allerdings keinen Erfolg. Daraufhin erstatteten sie Anzeige an der Polizei.

Erschwerend kam hinzu, dass sich die junge Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr daran erinnern konnte, wo sie aus dem Taxi ausgestiegen war. Deshalb wurde eine Suche durch mehrere Polizeistreifen eingeleitet.

Um kurz nach vier Uhr fanden Polizeibeamte den Vermissten schließlich in einem Waldstück in der Nähe des Wohnhauses im strömenden Regen auf dem schneebdeckten Waldboden sitzend. Er war dort im Rausch gestürzt und hatte die Orientierung verloren, so die Polizei in einer Aussendung. Er war durchnässt und fror, sonst aber augenscheinlich unverletzt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema