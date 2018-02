Berührende Wanderung auf den Spuren einer bestialischen Hatz

MAUTHAUSEN. Die „perspektive mauthausen“ veranstaltete am Samstag eine zeitgeschichtliche Wanderung zu Schauplätzen der Mühlviertler Menschenjagd.

Bernhard Mühleder, Anna Hackl, Sabine Schatz und Walter Hofstätter. (Langthaler) Bild: (Langthaler)

Mehr als 100 Interessierte folgten der Einladung der perspektive mauthausen sich vergangenen Samstag auf die Spuren der Mühlviertler Menschenhatz zu begeben. In der Nacht von 1. auf 2. Februar 1945 versuchten 500 Häftlinge des KZ Mauthausen bei Schnee und eisiger Kälte dem sicheren Tod durch Flucht zu entkommen.

Die von den Nazis als „Hasenjagd“ bezeichnete Hetze auf die Flüchtenden machte nicht nur die leider zahlreichen Täter in der Bevölkerung, sondern vor allem die vielen mutigen Menschen die in den unterschiedlichsten Formen halfen, sichtbar.

Tödliche Fluchtroute

Die von der „perspektive mauthausen“ organisierte und inhaltlich begleitete Gruppe machte sich von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen querfeldein in Richtung Norden auf den Weg nach Ried in der Riedmark, um in diese Geschichte einzutauchen. Ein Großteil der Menschen, die vor 73 Jahren diesen Ausbruch wagten, fanden bereits auf diesem ersten Stück ihrer Fluchtroute den Tod. Den bewegenden Abschluss bildeten die persönlichen Erzählungen von Anna Hackl. Der damals jüngsten Tochter der Familie Langthaler aus Winden, die in der Familie auf ihrem Bauernhof zwei KZ-Häftlinge bis zur Befreiung versteckte und damit rettete.

Nach dem großen Interesse an dieser zeitgeschichtlichen Wanderung plant die perspektive bereits die nächste Veranstaltung, eine musikalisch begleitete Lesung mit Maria Hofstätter mit berichten von Menschen auf der Flucht von damals und aus der Gegenwart am 1. März um 20 Uhr im Donausaal Mauthausen.

