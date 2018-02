"Bei uns raucht’s nur noch in der Selch’, das genießen wir und unsere Gäste"

HELFENBERG/KLEINZELL. Peter Haudum verbannte die Zigaretten aus dem Gasthaus – immer mehr Wirte folgen.

Lukas Haudum freut sich darüber, dass Vater Peter die Zigaretten aus der Gaststube verbannt hat. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Aktuell spaltet das Thema Rauchen in der Gastronomie das Land. Im Don’t-smoke-Volksbegehren bündeln die Befürworter des Verbotes ihre Kräfte – dabei werden momentan erst Unterstützungserklärungen gesammelt. Die Unterzeichner sind nicht nur militante Nichtraucher, sondern auch Wirte selbst. Jene Wirte, die eine rauchfreie Gaststube haben, schwören übrigens darauf: "Es geht uns allen persönlich viel besser, seit im gesamten Wirtshaus nicht mehr geraucht werden darf", fasst Lukas Haudum zusammen. Sein Vater Peter verbannte vor sechs Jahren den blauen Dunst rigoros aus dem Lokal. Er sperrte zu, malte aus und sperrte als Nichtraucher-Gasthaus wieder auf. Zuvor habe er sich noch mit den stärksten Rauchern unter den Stammgästen abgesprochen. Viele dieser rauchenden Stammgäste schätzen heute ebenfalls die rauchfreie Gaststube: "Die haben früher ein Packerl geraucht, wenn sie länger gesessen sind und jetzt kommen sie mit drei oder vier Zigaretten aus und genießen das sehr", erzählt Lukas Haudum. Jene Gäste die gerne zum Essen in das Helfenberger Traditionsgasthaus kommen, bevorzugen ohnehin ein rauchfreies Mahl. "Bei uns raucht’s nur noch in der Selch’", sagen die Haudum-Wirtsleute und erinnern sich teilweise mit Graus an die verrauchte Gaststube: "Früher bist du in die Wohnung gegangen und hast nu nach Zigaretten gerochen. Alles hat gestunken." Im Jägerstüberl zum Beispiel habe man oft nicht mehr durchgesehen. "Das Volksbegehren haben wir schon alle unterschrieben", erzählt Lukas Haudum, der als Kommandant auch der örtlichen Feuerwehr vorsteht. Die Kritik, dass sich die rauchenden Tischgesellschaften bei einem generellen Verbot in Vereinslokale und Feuerwehrhäuser verlagern würden, kann er nicht nachvollziehen: "Seit wir im neuen Feuerwehrhaus sind, wird auch dort nicht mehr geraucht. Alle gehen raus", sagt er.

Ab April total rauchfei

Auch Wirtin Michaela Scharinger aus Kleinzell hat die Diskussionen um ein Rauchverbot in der Gastronomie satt. Sie verbietet ab 1. April in ihrem Gasthaus das Rauchen deshalb selbst. "Natürlich möchten einige weiterrauchen. Aber die meisten waren so wie ich enttäuscht, dass das geplante Rauchverbot doch nicht kommt", sagt die Wirtin zu ihrem Entschluss. Es gehe ja in anderen Ländern auch. Außerdem glaubt die Wirtin, dass die Gäste ohnehin nicht wegen des Rauchens in ihr Gasthaus kommen. Eher wegen des guten Essens oder einer freundlichen Bedienung.

Genuss statt blauer Dunst

Des ungestörten Essgenusses wegen hat Christian Geirhofer seinen Mühlviertler Hof in Schwertberg bereits im November auf rauchfrei umgestellt. "Wenn am Vorabend eine größere Gruppe im Restaurantbereich gesessen ist, hat man das trotz ausgiebigen Lüftens am nächsten Tag immer noch ein wenig gemerkt", so der Wirtesprecher des Bezirks Perg. Nun habe man eine klare Linie – und die komme bei einem Großteil der Gäste auch gut an.

Kein Qualm im Turnsaal

Übrigens ist auch in den heimischen Sälen das Rauchen schon weitgehend verboten. Im Rohrbacher Centro beispielsweise durfte bisher nur noch in Ausnahmefällen im Foyer geraucht werden. Doch auch diese Zeiten sind vorbei. Künftig werden sich auch dort die Raucher vor der Türe treffen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema