Bauboom stößt nicht nur auf Gegenliebe

SANKT MARTIN. Die Gemeinde St. Martin ist eine aufstrebende Gemeinde, und Baugründe sind begehrt.

Deshalb gibt es immer wieder Ideen neuer Mischbaugebiete. So auch in Allersdorf. Zwar stehe das Projekt noch ganz am Anfang, dennoch regt sich Widerstand. Vor allem Neos Regionalkoordinator sieht die Umwidmung kritisch. Alleine die Tatsache, dass es sich beim Grundeigentümer um den Vizebürgermeister der Gemeinde handle, lasse ihn hellhörig werden. Leibetseder kritisiert vor alem auch, dass die Anrainer noch in keinster Weise informiert wurden. Einen Vorwurf, den Bürgermeister Wolfgang Schirz so nicht stehen lassen will: "Wir können über nichts informieren, was es noch nicht gibt." Nachdem es allerdings einen Brief Leibetseders an die Gemeinde- und Landespolitik gibt, wolle man selbstverständlich informieren. Eine entsprechende Veranstaltung gibt es noch diese Woche.

Enge Abstimmung angestrebt

"Wir sind froh, dass nun zumindest öffentlich diskutiert wird", sagt Leibetseder, der vor alem Konflikte zwischen Wohnungsmietern auf der einen Seite und Unternehmern und Landwirten auf der anderen Seite befürchtet. Sollte das Mischbau-Projekt in Allersdorf tatsächlich realisiert werden, wolle man seitens der Gemeinde natürlich eine enge Abstimmung mit den Anrainern anstreben: "Das haben wir immer so gemacht", sagt der Bürgermeister.

