Bad Leonfelden wird wieder olympisch

BAD LEONFELDEN. Die Mühlviertler Kurstadt wird am 24. Juni wieder olympisch: Groß war der "Olympische Gedanke" bei der im Vorjahr erstmals durchgeführten Bad Leonfeldner Team-Olympiade, veranstaltet von der VP Bad Leonfelden.

Viele Vereine, Organisationen, Ortschaften und Freundeskreise traten in vier Disziplinen gegeneinander an. Die Neuauflage steigt am 24. Juni ab 14 Uhr am Hauptplatz in Bad Leonfelden. Unter dem Motto "78 Vereine – 23 Ortsschaften – 1 Gemeinde" warten wieder verschiedene spektakuläre, lustige und knifflige Disziplinen für Jung und Alt auf die teilnehmenden Teams. Egal ob Sportteams, Vereine, Freundschaftsteams, Feuerwehren, alle Vierer-Teams sind eingeladen, an diesem Nachmittag an den Start zu gehen. Anmeldung unter [email protected] Die Wettkämpfe beginnen um 14 Uhr. Für alle Besucher, Zuschauer und Fans gibt es Getränke und Snacks an Ständen, für die Kinder gibt es zusätzlich eine Hüpfburg am Nachmittag. Die Siegerehrung findet wieder bei einem Dämmerschoppen ab 17 Uhr statt.

