Aussie-Rakete verhinderte österreichischen Dreifach-Sieg

WINDHAAG BEI PERG. Der Australier Daniel McConnell wies beim Raiffeisen Österreich Grand Prix die heimische Mountainbike-Elite in die Schranken. Juniorin Laura Stigger fuhr der Damen-Konkurrenz um die Ohren.

Mega-Talent: Laura Stigger posierte nach ihrer grandiosen Fahrt durch den Windhaager Schlossgraben mit Tour de France Teufel Didi Senft. Bild: Niki Miesenberger

„Australia“ vor „Austria“ hieß es am Samstagabend bei der Siegerehrung des Windhaager Mountainbike-Rennens. Beim Raiffeisen Österreich Grand Prix fuhr der Australier Daniel McConnell der heimischen Spitze auf und davon und sicherte sich damit wertvolle UCI-Punkte für die Weltrangliste. Im Dreier-Sprint um die restlichen Podestplätze setzte sich Vorjahressieger Gregor Raggl vor Routinier Karl Markt und Nachwuchshoffnung Max Foidl durch.

Der Australier - derzeit auf Rang 18 der Weltrangliste - nutzte die ersten vier Runden, um Konkurrenz und Strecke genau zu studieren. „Ich wusste dann, wo die Stärken und Schwächen meiner Gegner liegen und wo ich attackieren musste, um schnell einen ausreichend großen Vorsprung herausfahren zu können“, so der in Nähe von Canberra stammende Athlet, der den Rennsommer in Spanien verbringt. Die entscheidende Attacke ritt McConnell in der vierten Runde. Der enormen Tempoverschärfung des Australiers konnte dahinter das österreichische Trio mit Gregor Raggl, Publikumsliebling Karl Markt (beide Möbel Märki MTB Pro Team) sowie Nachwuchshoffnung Max Foidl (jb Brunex Felt Factory Team) nichts entgegensetzen. „Danny war heute einfach eine Klasse stärker als wir alle zusammen. Gegen seinen unheimlich starken Antritt war kein Kraut gewachsen“, zollte Karl Markt der „Aussie-Rakete“ Respekt. Tatsächlich baute McConnel seinen Vorsprung kontinuierlich aus und krönte seine Solo-Fahrt mit dem überlegenen Tagessieg.

Sieger Daniel McConnell Die international stark besetzte Damenwertung mit Athletinnen aus sieben Nationen sicherte sich die Niederländerin Anne Terpstra vor Isla Short (GBR), Janka Keseg Stevkova (SVK) und Rebecca McConnell (AUS). Auf dem fünften Platz rollte Elisabeth Osl als beste Österreicherin über die Ziellinie. Der größte Jubel galt freilich Laura Stigger: Die in der Junioren-Wertung gestartete Tirolerin fuhr der versammelten Konkurrenz, die allerdings fünf statt drei Runden zu absolvieren hatte, auf und davon und durfte nach der Zieldurchfahrt für ein Sieger-Foto mit Tour de France Teufel Didi Senft posieren.

Viel Lob gab es von den Fahrern heuer für die perfekt vorbereitete Strecke rund um den Schlossgraben. Vor allem der neu gestaltete Ruinen-Downhill hatte es den Fahrern angetan. „Die neue direkte Linie ist extrem schnell, der Sprung im ersten Drittel hebt einem den Magen aus“, sagte Lisi Osl über den Steilhang, der sich sofort auch zum Publikumsmagneten entwickelte. Zufrieden waren auch die Veranstalter. „Die Strecke war durch den Regen in der vergangenen Woche in einem ausgezeichneten und sehr griffigen Zustand. „Ohne Regen wäre das Rennen durch den Staub extrem rutschig gewesen. Die Feuchtigkeit hat den notwendigen Grip gegeben, um das Rennen sicherer aber auch durch die höhere Geschwindigkeit vor allem auch spektakulärer zu machen.“ so Streckenchef Lukas Neulinger. Einziger Wehrmutstropfen: Die Anzahl der Zuseher war heuer ausgesprochen spärlich. Sogar bei der in den vergangenen Jahren dicht belagerten Schlüsselstelle „Höllenloch“ war es kein Problem, einen Platz direkt an der Streckenbegrenzung zu ergattern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema