Aus Protest: Unbekannter fuhr im Mühlviertel mit Traktor Leitpflöcke um

AUBERG. Die Polizei Neufelden sucht nach einem noch unbekannten Traktorfahrer, der in der Gemeinde Auberg (Bezirk Rohrbach) mutwillig Leitpflöcke beschädigt haben soll.

Auslöser für die Tat dürfte laut Polizei die Wut über die im September 2016 aufgestellten Leitpflöcke entlang des Güterweges Teufelsbrücke gewesen sein. Die Gemeinde hatte die Pfosten installiert, um die Verkehrssicherheit zu heben und eine Beschädigung des Straßenbankett durch schwere Fahrzeuge zu verhindern.

Unter den Landwirten kam es danach zu Protesten. Weil sie das Bankett nicht mehr befahren konnten, wurde es für die Bauern, die oft mit großen landwirtschaftlichen Geräten unterwegs sind, schwieriger, entgegenkommenden Autos auszuweichen. Sie mussten bei Gegenverkehr zwischen zwei Leitpflöcken kurzfristig anhalten.

Polizei bittet um Hinweise

Diese Tatsache dürfte einen Bauern derart erzürnt haben, dass er sich dazu entschloss, die "Hindernisse" zu beseitigen. Zwischen 10. und 24. April soll ein noch unbekannter Traktorfahrer mit dem Vorderreifen auf einer Länge von rund 500 Metern zuerst die Leitpflöcke in Richtung Haslach an der Mühl umgefahren, dann gewendet und schließlich jene in Richtung St. Peter am Wimberg beschädigt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Insgesamt wurden 20 Pfosten demoliert, der Gemeinde entstand dadurch ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ersucht nun Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neufelden unter der Nummer 059133/4256 zu melden. Hinweise werden vertraulich behandelt.

