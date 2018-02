Arnreits U16-Mädchen eroberten Silber

ARNREIT. Erst gegen Laakirchen war für die jungen Mühlviertlerinnen bei der Faustball-Landesmeisterschaft Endstation.

Die Vize-Landesmeisterinnen der Union Arnreit. Bild: privat

Hervorragend in Szene gesetzt hat sich am Samstag die Arnreiter U16-Mannschaft bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Laakirchen. Nach einem perfekten Start in die Gruppenphase konnte man sich ohne Satzverlust als Gruppensieger vor Reichenthal, Grieskirchen und Franking durchsetzen und so eine perfekte Ausgangssituation für die entscheidenden Spiele schaffen. Im Halbfinale kam es zum Mühlviertel-Derby gegen Freistadt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Abwehr schüttelten die Mädchen aus Arnreit ihre Nervosität ab und entschieden den ersten Satz in der Verlängerung für sich. Im zweiten Satz holte man einen 3:6 Rückstand auf und fixierte mit 11:8 den Sieg in diesem Duell.

Im Finale wartete dann die favorisierte Mannschaft aus Laakirchen. Die Mühlviertlerinnen zeigten in diesem Spiel jede Menge Kampfgeist, dennoch dominierten die Laakirchnerinnen die Partie und gewannen mit 2:0 in Sätzen. Die Mannschaft um Betreuer Manfred Gahleitner ist dennoch zufrieden mit der gezeigten Leistung und stolz auf ihre Silbermedaille.

Im Kader von Union Raiffeisen DIALOG Telekom Arnreit standen Anika Hartl, Marlene Steininger, Lea Hartl, Elena Neumüller, Antonia Koblmüller und Julia Seltenhofer.

