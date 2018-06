Armbrustschützen treffen auch bei Sturmböen ins Schwarze

PERG. Selbst von widrigsten äußeren Bedingungen ließen sich die Teilnehmer der Landesmeisterschaften im Armbrust-Schießen nicht aus dem Konzept bringen.

Harald Schimböck, Nina Brunner, Rene Fischbauer, Stefan Ehrentraut Bild: SV Perg

Ihr ganzes Können mussten die 44 Teilnehmer bei der. Landesmeisterschaft 10m und 30m Match Armbrust am Wochenende in Perg aufbringen. Speziell im 30-Meter-Bewerb galt es so manche Herausforderung zu meistern. Böiger, oftmals drehender Wind verlangte den Sportschützen einiges ab. „Die verwendeten Bolzen sind sehr empfindlich gegenüber Wind. Da ist viel Geduld und Erfahrung gefragt“, weiß Armbrust-Landessportleiter Stefan Ehrentraut aus Perg.

Harald Schimböck aus Aisthofen/Perg meisterte diese Umstände am besten und gewann mit 550 Ringen in der Kombination vor Wolfgang Krumphuber (Steinerkirchen) und Rudi Kreidl (Gosau). Auch im 10-Meter-Bewerb konnten die Perger einige Medaillen erringen. So holte sich Martin Spindlberger Bronze mit 382 Ringen, hinter Stephane Hatterer (Pötting, 394 Ringe) und Walter Zehetner (Steinerkirchen, 389 Ringe). In der Mannschaftswertung holte das Perger Team mit Schimböck, Spindlberger und Wollhofen den zweiten Platz hinter Steinerkirchen.

Über Podestplätze durfte sich außerdem der Perger Schützen-Nachwuchs freuen. In der Jugendklasse belegte Nina Brunner mit 180 Ringen den zweiten Platz und Susi Eder gewann bei den Jungschützen Bronze mit 348 Rinden.In der U23 ging Gold an Andreas Stix (Puchheim, 384 Ringe) dahinter landeten die Perger Andreas Fröschl (364 Ringe) und Mario Prinz (355 Ringe). Das Training für die Perger Armbrustschützen geht aber weiter, um bei der Armbrust Staatsmeisterschaft, die im August in Innsbruck stattfindet, weiter auf Erfolgskurs zu bleiben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema