Arm gebrochen: Freistadt war ohne Jean Andrioli auf verlorenem Posten

Faustballer beendeten den Champions Cup in Deutschland auf Rang vier.

Top-Angreifer Jean Andrioli steht eine längere Zwangspause bevor. Foto: privat Bild: Foto: privat

FREISTADT. Schock für die Freistädter Compact-Faustballer beim Champions Cup in Brettorf (D): Im Halbfinal-Spiel gegen Pfungstadt zog sich Freistadts Star-Angreifer Jean Andrioli am Freitag bereits zu Beginn des ersten Satzes eine Verletzung an seinem Schlagarm zu. Der Mannschaftskapitän spielte trotz starker Schmerzen weiter. Es war aber offensichtlich, dass Freistadts stärkste Angriffswaffe immer stumpfer wurde, je länger die Partie dauerte. Die Mühlviertler verloren deshalb auch dieses Spiel mit 2:4 (6:11, 11:9, 11:4, 6:11, 6:11, 5:11).

Gebrochene Speiche

Die niederschmetternde Diagnose für Freistadt folgte nach dem Spiel, als bei Andrioli eine Radiusfraktur an der rechten Hand festgestellt wurde. Der Mannschaftskapitän hatte demnach sechs Sätze mit gebrochener Speiche gespielt und dabei wohl auch einen Vereinsrekord in Sachen Schmerzverträglichkeit aufgestellt. Wie lange der Angreifer nun auch für die heimische Meisterschaft ausfällt, ist noch offen.

Fest stand aber schon vor Ort, dass Freistadt das abschließende Spiel um den dritten Platz gegen die starken Schweizer aus Diepoldsau ohne Andrioli bestreiten musste. Diepoldsau ließ in der Folge nichts anbrennen und erspielte sich einen ungefährdeten 4:0-Sieg (11:9, 11:5, 11:3, 11:6). Der Turniersieg ging übrigens einmal mehr an Pfungstadt (4:2 gegen Brettorf).

Rückschlag für Meisterschaft

Für den weiteren Verlauf der Hallen-Bundesliga kommt Andriolis Verletzung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, treffen doch die Freistädter am Samstag ab 17 Uhr daheim auf Tabellenführer Vöcklabruck und den Drittplatzierten aus Kremsmünster.

Die Union Greisinger Münzbach bekommt es in der unteren Tabellenhälfte ebenfalls am Samstag (15 Uhr) in der Sporthalle Vöcklabruck mit Enns und Grünburg zu tun. Viel Motivation für diese Aufgabe hat sich das Team zuletzt mit einem Sieg beim Dreikönigsturnier in Schwertberg geholt.

